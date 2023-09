Presentarán el Festival Internacional de Cine y Video Experimental

Chihuahua.- Con el propósito de fomentar el arte cinematográfico a nivel global, la Secretaría de Cultura de Chihuahua convoca a la ciudadanía a que asista al Festival Internacional de Cine y Video Experimental, el cual se llevará a cabo por el programa “Fisura” en la Cineteca Chihuahua.

Se proyectarán los filmes hoy gratis a partir de las 6 pm. Se trata de cortometrajes de países como México, Australia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos, República de Corea, Portugal, Malasia, Italia, Alemania y Lituania, con el objetivo de lograr que el cine experimental tenga un mayor auge en el tejido social y que además aporte de manera generosa a la cultura audiovisual mexicana.

Se proyectan los filmes: “LDN 51.5072 N 0.1276 W” de Malasia, “El dorado” de México, “Tai Chi” de República de Corea, “Assorted postcards from hell” de Italia, “An introduction to the Theory of Eclipses” de Australia, “Grapheme” de Canadá; “Myth today”, “Pin and tumbler” y “Jam It” de Estados Unidos; “What you will have see”, “Demi Goods” y “Once I passed” de Alemania.

Fisura es considerado uno de los mejores festivales independientes en México y Latinoamérica, debido a su minucioso trabajo curatorial, así como a su calidad de programación. En 2021, fue incluido por la profesora emérita y pionera del cine experimental, Gwendolyn Audrey Foster, en su Top 15 de mejores festivales de cine experimental a nivel mundial.