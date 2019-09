Presta Jackson su voz a Amazon

Cd. de México (25 septiembre 2019).- El actor Samuel L. Jackson firmó un acuerdo con Amazon para prestar su voz y convertirse en el primer paquete de voz de celebridades para Alexa, el asistente digital integrado en los productos electrónicos de la empresa, reportó Variety.



La versión de Jackson para Alexa estará disponible a finales de este año con un precio especial de introducción de 99 centavos de dolar (casi 20 pesos).



Tras descargar el programa, los usuarios podrán pedirle a Alexa que les presente a Samuel L. Jackson, y así elegir si quieren la opción de lenguaje explícito o no, sin embargo, la compañía dijo que las voces de celebridades no podrán ayudar con las compras, listas o recordatorios de los clientes.



"Alexa, pregúntale a Samuel L. Jackson de dónde es; Alexa, pídele a Sam que me despierte a las 07:00 horas; Alexa, pídele a Sam Jackson que cante feliz cumpleaños" son algunos de los comandos que los consumidores podrán utilizar.



La nueva opción de paquete de voz será disponible gracias a una nueva tecnología desarrollada por Amazon, la Neural Text-toSpeech, que permitirá que la voz femenina de Alexa sea más humana y logre sintetizar la voz del famoso para replicar inflexiones del habla real en lugar de ofrecer frases pregrabadas.



Alexa ya ha presentado audios previamente recopilados, como saludos matutinos o dúos vocales, de celebridades como Chealse Handler y Ed Sheeran.



Amazon anunció que agregará más voces de otros artistas a su paquetería a partir del 2020.