Prestará Carlos Rivera la voz a Simba en 'El Rey León'

Ciudad de México— Gracias a su experiencia al interpretar a Simba en el musical de 'El Rey León', Carlos Rivera le prestará nuevamente su voz al personaje en el doblaje mexicano de la película live action.

Después de audiciones, el cantante fue seleccionado por la producción para volver a rugir junto a Fela Domínguez, actriz del musical quien también volverá a su personaje, Nala.

"Aunque parece que era obvio que yo hiciera el doblaje por la experiencia de más de mil funciones en el musical que me tocó ofrecer, para la película no es necesariamente una garantía.

"Mi participación en el musical me llevó a tener la invitación para hacer la prueba del personaje y que el director en los estudios de Disney en Estados Unidos haya elegido la mía. Es sorprendente, no tengo todavía las palabras para explicar lo que yo siento", comentó Rivera en entrevista.

El ganador de la tercera edición de La Academia recordó que en la final del programa cantó "Esta Noche es Para Amar", detalle que es sólo una muestra de lo ligado que siempre se ha sentido con el papel.

"'El Rey León' no sólo ha aparecido en mi vida desde que hace ocho años hice el musical en España, sino que viene desde que vi la película por primera vez y se convirtió en mi favorita. El primer disco que compré con mi propio dinero fue un karaoke del Rey León", agregó.

La película llegará a las pantallas el 19 de julio próximo.