Presume Alex Fernández disco palomeado por 'Chente'

CDMX.- La fusión del mariachi, sierreño y banda dio como resultado Buscando El Olvido, el segundo álbum de estudio de Alex Fernández, al que su abuelo, Vicente, quien falleció en diciembre del 2021, alcanzó a darle el visto bueno.

"Logró escuchar todas las canciones, estaba muy contento y muy orgulloso, me dio mucho alivio que lo haya escuchado. Me dijo que estaba padrísimo, que le gustaba la propuesta que queríamos dar y que me daba su bendición", afirmó el cantante en entrevista durante la firma de autógrafos que ofreció este viernes en una tienda de un centro comercial.

El material, producido y dirigido por Edén Muñoz, ex integrante de Calibre 50, cuenta con 13 canciones y ya se encuentra disponible en formato físico y en plataformas digitales.

Le incorporamos instrumentos que se usan en el norte, como los que usa Edén, como la tuba, el acordeón y percusiones, que es algo que no se acostumbra en el mariachi. Mezclamos, experimentamos, queríamos refrescar un poco la música de mariachi y al final quedó algo increíble", compartió.

Además de Muñoz, Río Roma y Morat también escribieron temas para Buscando El Olvido.

"Es un disco muy variado y muy balanceado, para toda clase de ánimos, amor, desamor, para la peda y para bailar. Al final logramos incluir una canción en la que cantó sólo acompañado del piano, entonces le da un toque especial", agregó.

El álbum también incluye covers como "El Privilegio de Amar", de Mijares; "Te Amo", de Franco de Vita; y "Dime", de Julión Álvarez.

El hijo de "El Potrillo" aseguró que el track "El Mejor Regalo" es una canción dedicada a su hija Mía, quien nació en marzo.

Durante la convivencia con fans el cantante se mostró contento por la respuesta de sus seguidores, quienes uno a uno fueron pasando para intercambiar unas palabras y tomarse una foto con él.

El intérprete, de 28 años, ya prepara su primer gran concierto en el Teatro Metropólitan, el próximo 3 de noviembre.