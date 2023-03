Presumía 'Chabelo' con orgullo su afición americanista

Especial

Ciudad de México— Uno de los aficionados más fervientes del América falleció esta mañana: Xavier López "Chabelo".

El ícono de la televisión mexicana murió este sábado a causa de complicaciones abdominales, y tras una larga vida en el medio del espectáculo, jamás ocultó su afición por las Águilas.

En diversas ocasiones el conductor se dejó ver con playeras de los azulcremas y apoyando al equipo de Coapa en plenas transmisiones del conocido programa "En Familia con Chabelo", grabándose así en la memoria de muchos como uno de los tantos famosos declarados americanistas.

Recientemente, el propio Xavier reveló la razón de su apego con el equipo capitalino.

"Yo venía de Guanajuato y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, y tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos", confesó en entrevista para el medio CNN.

"Entonces mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido de futbol, porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista", agregó.

Al trabajar para la empresa dueña del América, el comediante tuvo oportunidad de convivir con varias de las leyendas de las Águilas y formar parte del círculo social de algunos futbolistas, llegando incluso a realizar programas o entrevistas con nombres como Germán Villa, José "Gringo" Castro, entre otros.

Despiden a 'Chabelo'

Emilio Azcárraga mandó un mensaje a través de redes sociales lamentando el fallecimiento del ícono de la televisión.

"Se fue un grande de las pantallas de habla hispana, QEPD mi querido Xavier, un abrazo con mucho cariño a su familia".

Cuauhtémoc Blanco, ídolo azulcrema, también se unió a los mensajes.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Xavier López 'Chabelo', el "amigo de todos los niños" quien deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento con su icónico personaje, envío mis respetuosas condolencias a familiares y amigos, ante tan dolorosa pérdida", publicó.

También le gustaba el beis

Además de su afición por el futbol, 'Chabelo' también disfrutaba de ver el 'Rey de los Deportes'.

Además, los jerseys de beisbol eran parte de su indumentaria los domingos de programa, en los que llegó a vestir casacas de Tomateros, Yaquis, Águilas, entre otros.