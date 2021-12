Príncipes Carlos y Enrique nuevamente mantienen comunicación

Reforma

Ciudad de México.- Tras casi ocho meses sin haber mantenido una relación, los príncipes Carlos y Enrique nuevamente se hablan, según Page Six.

Padre e hijo fueron vistos por última vez juntos en el funeral del príncipe Felipe en abril y a partir de ese momento no se volvieron a ver y hasta la fecha, Carlos no conoce a su nieta Lilibet, quien nació en julio.

"No creo que hablarán durante un buen tiempo, pero ahora los canales de comunicación están abiertos", dijo una fuente real. "No creo que todo sea color de rosas. No es como si estuvieran sentados por teléfono una vez a la semana para hablar de corazón a corazón".

De acuerdo al portal, el conflicto entre ellos se llevó a cabo luego de que Enrique declarará en una entrevista con Oprah Winfrey que no había recibido apoyo económico por parte del príncipe Carlos tras su salida al trono.

Sin embargo, las cuentas financieras publicadas mostraron que el heredero al trono continuó apoyando financieramente a Enrique y Meghan después de que renunciaron como miembros principales de la familia real.

Cabe señalar que, los duques de Sussex, no han vuelto juntos al Reino Unido desde su salida y tampoco se espera que viajen en las próximas festividades navideñas.