Problemas marcan la vida de los famosos

Hoy en día tienen fama, dinero y muchos seguidores en sus redes sociales, sin embargo, de niños o adolescentes no la pasaron bien.

Una gran cantidad de estrellas tuvieron una infancia muy difícil en la que imperaba la pobreza, el abuso y hasta la violencia. Algunas, lo han revelado en libros autobiográficos o bien en entrevistas.

La actriz Demi Moore famosa por películas como Ghost y Una propuesta indecorosa, confesó en su libro de nombre Inside Out que su madre, Ginny, la obligaba a prostituirse cuando la artista contaba con apenas 15 años de edad.

"Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: '¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?'.

"Durante décadas ni siquiera pensé que hubiera sido una violación. Pensé que era algo que yo había provocado, algo que me sentí obligada a hacer porque ese hombre esperaba eso de mí, yo le había dejado esperar eso de mí. Era una presa fácil para un depredador", detalló.

Luego de ese terrible episodio en su vida, Demi sufrió un estrés postraumático conformado de adicciones, ansiedad, trastornos de alimentación e insomnio.

Demi de igual manera aseguró que en una ocasión evitó que su progenitora se quitara la vida. "Recuerdo haber usado mis dedos, los dedos de una niña pequeña, para sacar de su boca las píldoras que ella había tomado".

Leonardo Di Caprio no sufrió abusos durante su infancia, sin embargo, vivió en una extrema pobreza. Según contó en una entrevista, cuando era un infante radicaba con su madre en un barrio de la ciudad de Los Ángeles, donde había prostitución y drogas.

"Fui un niño muy pobre y necesité ir a ver el otro lado del espectro", dijo Leonardo haciendo alusión a que consiguió una beca en un colegio de una zona residencial que le permitió ver los contrastes de un sitio a otro y entonces decidió luchar por tener una mejor vida tanto él como su familia.

Corría el 21 de junio de 1991. La actriz Charlize Theron tenía 16 años de edad. En ese entonces, su madre de nombre Gerda disparó al padre de Theron para evitar que la golpeara. Le causó la muerte. La mujer fue absuelta de cargos al comprobar que fue en legítima defensa.

La actriz de filmes como Dulce noviembre ha dicho que recurrió a la negación durante años: "Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de coche. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia".

Durante una charla con la prensa internacional, la actriz reflexionó al respecto: "Creo que lo que más me afectó fue vivir todos los días en casa con un alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder", lamentando que "mi vida dependía de otra persona y de si iba o no iba a beber".

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga admitió que al paso de los años su carrera la ha traumatizado de muchas maneras y por cosas distintas, pero ha sobrevivido y seguido adelante.

En entrevista con Oprah Winfrey para la revista Elle Estados Unidos, reveló que sintió dolor al recibir el Oscar, pues le recordó la violación que sufrió a los 19 años.

"Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré ese Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en la habitación, pero yo lo entendí", indicó.

La cantante también habló sobre cómo enfrenta el trastorno por estrés postraumático y su lucha contra la fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en distintas partes del cuerpo, fatiga, sueño y problemas de memoria.

"Para mí, mi fibromialgia y mi respuesta al trauma van de la mano. El fibro para mí es un dolor más ligero; la respuesta al trauma es mucho más intensa y realmente se siente como me sentí después de que me dejaran caer en una esquina de la calle después de haber sido violada repetidamente durante meses. Es un sentimiento recurrente. Así que tuve un brote psicótico en un momento, y es una de las peores cosas que me han pasado", confesó.

También reveló que se cortó durante mucho tiempo, "y la única manera que pude dejar de cortarme y hacerme daño a mí misma fue el darme cuenta de que lo que estaba haciendo era intentar enseñar a la gente mi dolor en vez de contárselo y pedir ayuda".

Halle Berry contó en una entrevista que, cuando era niña, presenció cómo su padre golpeaba a su madre y hermana, sin embargo, aclaró que nunca la lastimó a ella.

"La parte más difícil que me tocó vivir fue que mi padre nunca me maltrató. Me sentía una cobarde, porque nunca hice ni pude hacer nada", relató.

Tras hacer tales confesiones, la intérprete de "Storm" en la pasada saga de X-M publicó en redes sociales una foto de su padre, donde expresó no guardarle ningún rencor.

"Si bien no tuve mucha relación con él mientras estuvo aquí, ya que era adicto al alcohol y esa adicción nos robó la relación que debíamos tener, ahora entiendo cuánto me amaba y cómo ¡era y es vital para mi vida!".