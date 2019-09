Produce Alcalá temas de 'El Potrillo'

Monterrey.- El nuevo disco de Alejandro Fernández será de ranchero y sonará con acordeón regio.

Los productores de "El Potrillo", Fernando de Santiago y Aureo Baqueiro, invitaron a Jair Alcalá, productor y líder del grupo El Plan a participar en la producción en siete temas.

"A Fernando ya lo conocía. Con él hice algunas cosas para el último disco de Rocío Dúrcal, Alma Ranchera. Con Aureo es la primera vez que trabajo, por eso me sentí muy honrado cuando recibí la llamada de él, quien ya tenía conocimiento de mi trabajo", expresó Jair.

"Empecé haciendo un par de canciones para este álbum de Alejandro, al final del día grabé como siete, me decían que les gustó el sonido del acordeón y yo estoy súper contento por eso".

Inicialmente le enviaron dos tracks para que le imprimiera el sonido norteño al material, pero después sumaron más temas.

Jair no tuvo que salir de Monterrey para colaborar para el álbum que prepara el hijo de Vicente Fernández, todo lo trabajó desde su estudio Indepe Music, ubicado en la Colonia Independencia, en Monterrey.

Es fecha que el vocalista del grupo El Plan no conoce personalmente a "El Potrillo".

Nominados al Grammy Latino

Los músicos de El Plan están que no caben de la felicidad porque su disco Siete figura en la categoría Mejor Álbum de Música Tejana.

Aunque a Jair le sorprendió la categoría, ya que su grupo se inclina más hacia lo norteño y la cumbia balada, no le afecta la categoría porque lo más importante es su nominación.

"Desde hace años hemos luchado contra corriente de forma independiente y que se de en este momento la nominación con nuestro sello Indepe Music, es increíble, nosotros nos sentimos como que ya ganamos", dijo el músico con 25 años de carrera profesional.

Siete es un disco que tardaron cuatro años en realizar y aunque suena a norteño, incluyeron saxofón, piano y guitarras eléctricas, por eso cree Jair que la Academia lo puso en la categoría tejana.