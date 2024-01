Productor del polémico Milli Vanilli, Frank Farian, muere a los 82 años

The New York Times / Tuvo éxito mundial con el grupo de música disco Boney M, pero era más conocido por un dúo que, resultó, que sólo fingían cantar

The New York Times

Frank Farian, el productor discográfico alemán más conocido por ser el cerebro de Milli Vanilli, el dúo que escaló las listas de éxitos en 1989 pero que cayó en desgracia cuando se reveló que no cantaban nada en sus discos, murió el martes en su casa de Miami. Tenía 82 años.

Su muerte fue anunciada por Philip Kallrath de Allendorf Media, portavoz de la familia del Sr. Farian.

El primer álbum estadounidense de Milli Vanilli, "Girl You Know It's True", se publicó en 1989. Vendió varios millones de copias en todo el mundo y le valió al dúo, formado por Rob Pilatus y Fab Morvan, un premio Grammy como mejor artista revelación.

Pero al año siguiente, el Sr. Farian reveló que las canciones del álbum eran cantadas en realidad por vocalistas de estudio, y que en la actuación el Sr. Pilatus y el Sr. Morvan -enérgicos bailarines que ofrecían un espectáculo que hacía las delicias del público- hacían sincronización labial.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación les retiró el Grammy. Los verdaderos vocalistas fueron identificados más tarde como Brad Howell, Johnny Davis y Charles Shaw.

Tanto el Sr. Farian como los ejecutivos de Arista, la discográfica que publicó el álbum de Milli Vanilli en Estados Unidos, dijeron que no se había comunicado a la discográfica que los Sres. Los dos intérpretes lo niegan. (Una versión diferente del álbum se había publicado en otros lugares con el nombre de "All or Nothing" en 1988).

Aunque el Sr. Farian era más conocido en Estados Unidos por el escándalo de Milli Vanilli, ya antes se había consolidado como creador de éxitos en Europa, sobre todo con el grupo vocal de música disco Boney M, un fenómeno mundial en los años setenta y ochenta, del que fue productor y principal compositor.