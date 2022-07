La cantante y acordeonista Janeth Valenzuela, sigue pisando fuerte y demostrado que si es profeta en su tierra.

Oriunda de Delicias, Chihuahua, ofrecerá a sus fieles seguidores un espectáculo nuevo este domingo 3 de julio, en la Plaza de la Mexicanidad, donde será la artista coestelar en el concierto del cantante Carín León.

En entrevista para El Diario, la cantante, también conocida en el medio artístico como "La Reina del Acordeón", compartió como ha sido este regresó a los escenarios después de una larga espera debido a la pandemia, y de los retos que ha enfrentado.

“Ha sido difícil el volver, porque el escenario requiere experiencia, tablas y confianza y estar más de dos años lejos del público, es como volver a empezar de cero, los nervios son al doble, la experiencia es diferente”, comentó la chihuahuense.

“En lo personal ha sido muy complicado porque prácticamente retomar las actividades que se pausaron por la pandemia y regresar a una vida tan ajetreada como lo requiere cada escenario, me ha causado ansiedad, pero a la vez ha sido muy emocionante porque a final de cuenta es lo que me apasiona y es lo que me gustaría seguir haciendo por el resto de mi vida”, aseveró Janeth Valenzuela.

De estreno

A sus 29 años de edad la artista chihuahuense ha logrado forjar una carrera a pesar de las adversidades que se ha topado en el camino, ella sigue firme a sus convicciones, sueños y metas en las aún sigue trabajando.

Actualmente, se encuentra promocionando su más reciente sencillo ‘Vida prestada’, tema que va de la mano con un videoclip y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y su canal de YouTube.

A paso firme

Son 11 años de trayectoria que la respaldan la carrera de la talentosa cantante y acordeonista.

La perseverancia y disciplina en la carrera musical de Janeth, han sido parte esencial para poder codearse con los grandes, y ser hoy una de las artistas consentidas del público, además de estar siempre activa en redes sociales, cuenta con más de 4 millones de seguidores en Facebook,

923K en Instagram, 839.3 K en TikTok y 11, 400 seguidores en Twitter.

“Claro que me siento profeta en mi tierra, y no sólo porque Juárez me apoyo, también porque toda mi gente de Delicias, de la Capital, de Parral me apoya y tan así es el gran cariño y apoyo que me tienen, que también estaré presentándome en concierto en Las Jornadas Villistas, la gente se ha reportado a través de las redes sociales que ya esperan mi presentación”

“Todo esto para mí, eso un: ‘es si soy profeta en mi tierra’, mi gente me apoya y me quiere y me siento muy contenta de contar con el apoyo de mi estado grande que es Chihuahua”, puntualizó Valenzuela.

Será el próximo martes 19 de julio, donde la Reina del Acordeón ofrecerá un concierto dentro de las Jornadas Villistas 2022, tradicional fiesta que se llevará a cabo del 14 al 24 de julio de 2022 en Hidalgo del Parral. Además, el próximo 1 de octubre, la artista se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional en la CDMX, con su tour Invencible.

¡Síguela! En:

instagram.com/janeth_lvg/

facebook.com/JanethValenzuela

EL DATO

Janeth Valenzuela en concierto

Cierre de la Feria Juárez 2022

3 julio

Lugar: Plaza de la Mexicanidad

Horario: 8 PM

Jornadas Villistas 2022 en Hidalgo del Parral

Día: 19 de julio

Lugar: en el foro villista

Horario: 7:30 PM