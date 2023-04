Promete Diego más Timbiriche

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- La fiesta que comenzó en la década de los 80 con un grupo de entusiastas y talentosos niños, 41 años después todavía tiene mucho qué celebrar.

Justo en los festejos del Día del Niño, este domingo la banda Timbiriche conmemora su fundación en los ensayos del musical Vaselina que preparan y que encabezarán Benny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza, Alix Bauer y Érik Rubín.

Aunque durante el anuncio del espectáculo, que arrancará el jueves 13 de julio en CDMX, no estuvo presente Sasha Sokol, días después Érik confirmó su participación en Vaselina "Vienen muchas cosas con Timbiriche, de verdad estén pendientes", comentó Diego, a quienes muchos llaman "El Timbiriche Mayor" porque estuvo desde el inicio (1982) y hasta el final (1994) de la historia de la banda.

"Es una historia preciosa que me impacta porque al día de hoy seguimos vigentes, es una música que todavía gusta y que las nuevas generaciones se han ido aprendiendo y se los agradezco".

Aunque fue reservado respecto a los proyectos que como Timbiriche tienen en la mesa, Diego insistió en que vienen muchas más cosas.

"Ya estamos platicando acerca de la bioserie", señaló el cantante, "estamos viendo ponernos de acuerdo de lo que queremos y cómo queremos este reencuentro. Hay tantas cosas que me gustaría contarle al público sobre todo de la magia, los inicios, cómo salimos escogidos los primeros integrantes de Timbiriche de un grupo de como 42 niños", recordó.

El Timbiriche original lo conformaron Benny, Sasha, Diego, Mariana, Alix y Paulina Rubio.

A la par con el 41 aniversario de Timbiriche, Diego cumple 46 años de carrera.

Sus inicios en el medio artístico fueron 5 años antes de su debut en la música dentro de la banda infantil.

"Lo que pasa es que yo empecé en el año '77 como actor, me llega el entrenamiento de Timbiriche cuando yo tenía 9 años, fueron dos años de entrenamiento y arrancamos con la banda cuando yo tenía 11 años", señaló el artista.

Haber iniciado su carrera siendo muy niño fue maravilloso para el participante del reality Mi Famoso Y Yo, porque vivió y disfrutó grandes momentos.

"La verdad, yo decidí tener esa niñez y ha sido maravillosa. Tuve una niñez diferente a todos, no fue una niñez normal, pero fue algo que yo decidí, que me dejaron decidirla y la he disfrutado como loco, todo lo que he trabajado y lo que me ha costado llegar a donde estoy al día de hoy y lo disfruto de manera increíble", expresó.

Diego ha revivido los recuerdos de su infancia como participante en Mi Famoso y Yo, donde apoya al talento de la pequeña Nathalie.

"Ahora que cumplo 46 años de estar en el medio artístico y poder transmitírselo a alguien, es maravilloso. Nathalie llegó en este momento. Me encanta trabajar con niños, me fascina, empecé a dar clases de canto, traigo varios planes para empezar a compartir todos estos años de experiencia en el medio artístico".

A sus 52 años, Diego dijo sentirse en su mejor momento tanto personal y profesionalmente.

En lo físico no se puede quejar, también se siente bien porque ha aprendido a cuidarse.

"Yo por lo menos ahorita me siento mucho mejor que cuando estaba joven, traigo más energía, estoy mucho mejor que cuando estaba joven. Trato de comer bien, de dormir lo más posible con todo y que sufro de insomnio, hago ejercicio, pero la base de todo es la actitud y claro, tratar de reventarme lo menos posible", expresó.