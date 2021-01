Promete Paquita no ser 'rata de dos patas'

Reforma

Ciudad de México.- Tanto le insistieron a Paquita la del Barrio entrar a la política que finalmente aceptó. Ahora es precandidata del Movimiento Ciudadano (MC) a una diputación local en Veracruz y su intención es "no joder", aseguró.

Amable, de pocas pero contundentes palabras, Francisca Viveros Barradas, nombre de la cantante, de 73 años, dijo no saber nada de política, pero se justificó al argumentar que nadie nace sabiendo.

"Jamás había pensado esto, pero tanto me pidió este muchacho, el que está jugando para diputado federal en mi pueblo (Miguel Castillo). Me dijo: 'Éntrale para que ayudemos a Alto Lucero', y me pareció bien. Si se trata de ayudar, pues sí entro.

"No ha de ser cosa del otro mundo, y sobre todo, si llevas la mira de no joder al pueblo, de estar con el pueblo, creo que sí lo van a aceptar", dijo, vía telefónica.

Famosa por sus temas aguerridos, como "Rata de Dos Patas" y "Las Mujeres Mandan", la veracruzana está lista para un nuevo capítulo en su vida.

"Es otra cosa diferente a mi carrera, a lo que sé hacer, pero nadie nació sabiendo", indicó.

Paquita se registró para el distrito del municipio de Misantla al que pertenece Alto Lucero, donde nació.

"Yo tengo mi trabajo y no le pido nada a nadie", declaró, "soy querida donde quiera y eso le agradezco a Dios y al público, que siempre me aceptan, entonces, ¿para qué le pido más a la vida?

"Esto es otra cosa diferente a mi carrera, a lo que yo sé hacer. Si pierdo, (estaré) a gusto. Si gano, también a gusto. No me hago ilusiones de nada. Cuando no sabes una cosa, vas honesta y decentemente como te parieron tus padres, así que no pido nada más que ayudar".

Agregó que los demás partidos le van a estar "echando leña", pero que Dios los ayude.

"No tengo nada que esconder. Mi vida la he llevado como Dios me la ha mandado. Ningún cabrón pendejo, con perdón, tiene por qué mandarme en esta tierra".