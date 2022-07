Promete 'Stranger Things' un cierre espectacular

Reforma

Ciudad de México.- Si hay algo que estremece más a los fans de Stranger Things que el nuevo villano de la serie, Vecna, es el inevitable y gran final, que está cada vez más cerca.

Desde su lanzamiento en 2016 como un festín de fantasía y nostalgia ochentera, el título se convirtió en uno de los favoritos del público, posicionándose recurrentemente entre lo más visto en Netflix, por lo que decir adiós a Eleven y al resto de la pandilla no será fácil.

Si bien aún queda una quinta y última temporada, que llegaría en 2023, tanto elenco como equipo creativo viven cada momento a plenitud, pues se saben parte de un fantástico legado.

"Todos los que trabajamos en Stranger Things somos fanáticos de la serie, y eso no lo digo simplemente tratando de decir algo halagador. ¡Es verdad! El elenco, el equipo, yo, todos los que trabajamos en este show genuinamente lo adoramos".

"Francamente, llegué a un nivel en el que me siento afortunado de haber podido dirigir estos guiones. Para mí ha sido fantástico, porque tienen esta combinación perfecta entre comedia, momentos emotivos, y una abrumadora y creciente oscuridad y todo ha crecido a la par de estos personajes", destacó en entrevista el productor ejecutivo, Shawn Levy.

Este viernes llegaron a Netflix los dos últimos episodios de la cuarta temporada, con la que será una de las batallas más prometedoras de la trama, Vecna (Jamie Campbell Bower) contra Eleven (Millie Bobby Brown).

Tanto fue el volumen de usuarios que entró a ver los capítulos, que la plataforma colapsó por unos momentos.

Los hermanos Duffer, creadores y showrunners, no escatimaron en sus niveles de producción, así que esta, advirtieron, será la mejor entrega de todas, valoración que el elenco, testigo de la subida del listón, respalda.

"Ver hasta dónde han podido llegar no fue una sorpresa para mí, simplemente porque conocemos su escritura y la manera en la que trabajan haciendo esto cada vez más grande, entonces tuvo todo el sentido que esta última parte fuera mucho más allá", destacó Charlie Heaton, quien interpreta a Jonathan Byers.

"Yo sí estaba muy sorprendida, sabía que esto podría llegar a otro nivel, pero no de esta forma, es realmente aterrador, es lo que puedo decirles, pero les va a encantar", agregó Natalia Dyer, quien encarna a Nancy Wheeler.

Aunque para su batalla Eleven no estará sola, pues Mike, Dustin, Lucas, Max, Will, Steve, Robin, Nancy y hasta Joyce y Jim se unirán a la lucha, lo cierto es que esta parece no ser apto para mortales.

Pero más allá de este enemigo aparentemente indestructible, el verdadero desafío para el elenco fue vencer en la vida real la pandemia, pues todo se realizó en el marco de la nueva normalidad.

"Honestamente, la pandemia fue el mayor reto, la producción tuvo que grabar durante 14 horas al día, cinco días de la semana. El equipo trabajó muy duro para llevar este show a la gente y eso me hizo respetarlos todavía más".

"Ellos no pueden viajar y conocer a los fans, pero en realidad todo esto es trabajo suyo, todo lo que ven en pantalla no habría pasado sin este equipo y todo el grandioso esfuerzo que pusieron en ello, todo este fenómeno se lo debemos a ellos", destacó Heaton.