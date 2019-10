Promueve Giorgio sencillo en México

Ciudad de México.- No sabe qué tiene, ni en dónde radica su encanto, pero aun así Giorgio Petrone entró al juego de la música.

Incluso antes de promocionar su primer sencillo, "Me Olvidaste", en su natal Argentina, el cantante de 20 años eligió México para su debut internacional.

"Acabo de sacar mi primer sencillo que en menos de un mes superó la barrera del millón de reproducciones y seguimos sumando", comentó Giorgio, quien estudia en línea la carrera de Administración de Empresas.

"En México me han recibido muy bien. Yo que vengo desde muy lejos, Córdoba, Argentina, no me lo esperaba. Estoy viviendo un sueño, la gente en la calle me pide fotos, autógrafos... Está increíble".

La idea de comenzar la promoción en el País fue gracias al arrastre que tuvo su composición acá.

Antes de visitar Monterrey, Giorgio tocó base en la Ciudad de México y Guadalajara.

La propuesta de Giorgio es el pop urbano, sonido que se está haciendo poco en Argentina. Allá, dijo, tiene más fuerza el freestyle.

"Yo quiero abrir juego en el pop urbano en Argentina. Este juego de la industria es enorme, pero tienes que tener ese algo. Si no te lo ven, no te dejan entrar. Yo no sé qué me habrán visto, la verdad no lo sé".

Giorgio comenzó su carrera hace un año y medio, pero hace apenas un mes lanzó su sencillo "Me Olvidaste".

Desde los 8 años, señaló, toca la batería, el piano y la guitarra. Su sonido base era el rock,

incluso formó su propia banda.

"De adolescente me gustaba mucho el rap, consumí mucho reguetón, pop urbano y los sonidos electrónicos".

Su debut en la industria, contó, lo hizo apoyado con Icon Music, una compañía colombiana que ha trabajado con artistas como Thalía, Ricky Martin y CNCO.

Giorgio aprendió a invertir mejor su tiempo para dedicarse de lleno a la música. Ahora estudia la Universidad en línea.

"Lo hago en modalidad de distancia, no voy a clases, estudio los contenidos y trabajos prácticos. Ahora que estoy de gira en México hice mi trabajo, mi equipo es testigo que cumplo con mis responsabilidades. Mi prioridad hoy es mi carrera musical".