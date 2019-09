Promueve Quiles 'DJ No Pare'

Ciudad de México.- Justin Quiles quiere mostrar con su remix "DJ No Pare" que la unión musical puede mejorar al mundo.

Ante diferentes situaciones de violencia, el cantante de reguetón y trap decidió darle un sentido más positivo a la sociedad, junto a colegas como Natti Natasha, Farruko, Zion, Dalex y Lenny Tavárez.

"El tema es para que la gente siga bailando, que la buena vibra siga en todos los que la escuchen, para eso cada uno de los artistas le puso su color para ayudar a crecer a todos.

"Ahora, con las colaboraciones nos ayudamos entre todos, por eso vemos artistas reconocidos cantando junto a nuevos, pero lo más importante es que esto nos ha unido y demostramos que es mejor estar así, que separados enfrentando los conflictos. La unión hace la fuerza, siempre", puntualizó Quiles.

El tema forma parte de su segundo disco, titulado Realidad, el cual fue lanzado en mayo de este año y en el que también participan Nicky Jam, Wisin y Manuel Turizo.

Y aunque en su álbum debut La Promesa también tuvo colaboraciones de otros artistas, para el intérprete estadounidense de origen puertorriqueño ésta es la mejor forma de llegar a más personas.

"Lo quise llamar así porque representa eso: la realidad de mi sueño con la música. Es una propuesta que escribí y quise hacer con colaboraciones, porque es el momento para expandir la alegría con la música.

"Me encantaría que mis fanáticos me recuerden por la letra de mis canciones, porque éstas hablan de lo bueno. También hay de romance, porque quiero que lleguen a sus corazones y permanezcan durante muchos años", expresó Justin en entrevista.