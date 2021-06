Protagonistas de 'Sex and the City' comparten su reencuentro

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se reunieron el viernes para la primera lectura de guion del esperado regreso de Sex and the City de HBO Max .

Parker compartió una foto del trío en Instagram después del gran día.

"Juntas de nuevo, salimos de la lectura de nuestros primeros episodios junto a todos los compañeros y nuestros miembros más recientes del elenco, escribió

La publicación de las tres protagonistas llegó justo después de una serie de fotografías que compartió la intérprete de Carrie Bradshaw donde se ven los guiones en la primera lectura de mesa, acompañados de los nombres de los actores que participarán.

"Todos en And Just Like That están encantados de poder continuar las historias de estos queridos personajes de Sex and the City junto a los intérpretes que les dieron vida", dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado.

La serie llega después de que el antiguo programa de HBO terminara en 2004 después de seis temporadas y dos películas posteriores, la última de las cuales llegó a los cines en 2010.

Sin embargo, Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, no regresa a esta nueva temporada.

La continuación de Sex and the City contará con diez capítulos de media hora cada uno y explorará la complicada realidad de la vida y la amistad de Carrie, Miranda y Charlotte en sus 50 años.