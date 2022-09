Protagoniza Harry Styles un amor prohibido en 'My Policeman'

Reforma Reforma

Toronto, Canadá.- Si algo le preocupa a Harry Styles, es no perder el tiempo que tiene disponible.

Al hablar de la nueva película que protagoniza, My Policeman, el astro musical reflexionó sobre sus decisiones y sobre lo mucho que goza al no quedarse con ganas de nada.

"Para mí, el centro de la historia tiene que ver con tiempo perdido. Y quien pierde el tiempo tiene todo perdido, porque es lo único que no podemos recuperar.

"Creo que en algún momento, hay que arriesgarnos con la vida, decir 'lo hicimos', porque si llegas a pensar: 'lo que pude haber hecho'... Eso es relevante, y es lo que nos obliga a buscar un resumen de lo que queremos al final", puntualizó Harry Styles, de 28 años.

En My Policeman, dirigida por Michael Grandage, Harry Styles interpreta a Tom, un policía en la década de los 50. Está casado con Marion (Emma Corrin), pero sostiene una relación con Patrick (David Dawson).

En aquel entonces, ser homosexual era penado por la ley y para Harry, involucrase en la película fue una lección de vida.

"Esta historia me resultó devastadora porque es una pérdida de tiempo esa relación, y eso es horrible. El amor y la libertad se ven hoy en día de distinta manera, y creo que la historia es bellísima porque son personajes con el mismo romance equilibrado, pero entendido desde una perspectiva totalmente errónea", manifestó.

Linus Roache, Rupert Everett y Gina McKee personifican a Tom, Patrick y Marion en los años 90, cuando los personajes recuerdan el conflictivo romance ocurrido décadas atrás.

Harry Styles, quien se presentará en México en noviembre, causó revuelo con su visita a Toronto. Centenares de fans se reunieron este domingo en el Princess of Wales Theatre, donde se llevó a cabo el estreno mundial de la película, en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés)

"El cine me gusta porque te adentra a historias humanas, que no conocías, y que te descubren distintos universos que te hacen valorar el aquí y el ahora. Adoro estas oportunidades", dijo el ex integrante de One Direction.

Tanto Harry Styles como el resto del elenco desean que My Policeman, cinta que llegará a Prime Video en unos meses, abra una conversación sobre la comunidad homosexual de hoy en día y la libertad que todos deben tener para ejercer sus vidas.