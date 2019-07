Protagonizarán Benedict Cumberbatch y Claire Foy ‘Louis Wain’

Los Ángeles, California





Benedict Cumberbatch y Claire Foy, dos de los actores británicos más reconocidos y cotizados de los últimos años, unirán fuerzas en la película "Louis Wain", informó este martes el medio especializado Deadline.

Cumberbatch y Foy, que ya trabajaron juntos en "Wreckers" (2011), serán los protagonistas de esta cinta en la que estará acompañados por Andrea Riseborough y Toby Jones.

Bajo la dirección de Will Sharpe, este filme biográfico relatará la historia de Louis Wain, un pintor británico conocido por sus dibujos sobre gatos y que se cree que padeció esquizofrenia.

Cumberbatch dará vida al pintor y Foy interpretará a su mujer, Emily Richardson, en esta película en cuya producción y distribución están involucrados StudioCanal, SunnyMarch, Shoebox, Film4 y Amazon Studios.

Estoy entusiasmado ante la perspectiva de interpretar el espíritu valiente y juguetón de Louis Wain", afirmó Cumberbatch.

El actor aseguró además que Will Sharpe es el cineasta perfecto para trasladar a la pantalla la "odisea de vida" de Wain.

"Juntos planeamos llevar al público un cuento sinceramente inspirador, juguetón pero también provocador sobre la resiliencia, la creatividad y el duradero poder del amor", añadió.

Nominado al Óscar al mejor actor por "The Imitation Game" (2014), Cumberbatch alcanzó la fama con la serie "Sherlock" y en los últimos años ha triunfado en el universo cinematográfico de Marvel Studios con su papel del enigmático Doctor Strange.

El pasado sábado Marvel anunció que "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la secuela de "Doctor Strange" (2016), se estrenará en mayo de 2021 con Cumberbatch como estrella y Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Por su parte, Foy ganó el Globo de Oro y el Emmy a la mejor actriz de una serie dramática por su aplaudido retrato de Isabel II en "The Crown".

En 2018, Foy estuvo completamente enfocada en el cine y presentó tres cintas con un trío de directores de prestigio: "First Man" de Damien Chazelle y con Ryan Gosling como protagonista; "The Girl in the Spider's Web" del uruguayo Fede Álvarez y que retomaba las historias de Lisbeth Salander y la saga "Millennium"; y "Unsane" de Steven Soderbergh.





Fuente: www.elimparcial.com