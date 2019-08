Protesta Momoa usando a Aquaman

Madrid, España.- Jason Momoa está utilizando su influencia como superhéroe para protestar contra la construcción del TMT en el volcán Mauna Kea de Hawaii, un gigantesco telescopio de 30 metros que amenaza con destruir la flora y fauna autóctona, y contra el que el actor ha decidido tomar partido.

La construcción del telescopio está siendo motivo de protesta en Hawaii ya que su construcción significa la destrucción del paraje conocido como Reino de los Dioses, situado en la cima del volcán Mauna Kea.

No es el primer famoso que se postula en contra del telescopio, ya que Dwayne Johnson también realizó su propio llamamiento.

"Lo siento, Warner Bros, no podemos filmar Aquaman 2. Porque Jason fue atropellado por una excavadora tratando de detener la profanación de su tierra natal. ESTO NO ESTÁ SUCEDIENDO", escribió Momoa en Instagram junto a una foto de la gigantesca megaestructura.

Pese a la honorable iniciativa de la estrella de Game of Thrones se espera que esto no retrase la producción de Aquaman 2, ya que Momoa tiene firmes contratos con Warner que no puede incumplir, aunque usa su influencia para poner de manifiesto su protesta.

David Leslei Johnson-McGoldrick está actualmente escribiendo el guion de la película, que tiene previsto su estreno el próximo 16 de diciembre de 2022.

Por el momento, se desconoce si el director James Wan será el encargado de esta entrega.