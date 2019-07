Provocan a EU con terror

Ciudad de México.- Conocida en el medio como "La Muñeca del Terror", Gigi Saul Guerrero hizo que el mismísimo 4 de julio, Día de su Independencia, las audiencias estadounidenses reflexionaran en la crisis migratoria y escucharan el Himno Nacional Mexicano.

Ese día, el servicio de streaming Hulu estrenó su película Culture Shock, protagonizada por Martha Higareda, una historia en inglés y español, con drama, terror, gore y comedia negra, sobre el supuesto "sueño americano".

Fue producida por el estudio de culto Blumhouse, casa de títulos como La Purga, ¡Huye! y Fragmentado.

"Fue un riesgo increíble estrenar esa fecha. Mucha gente se enojó, a mucha gente le encantó. Yo, feliz.

"Las reacciones en Estados Unidos han sido lo que buscaba. Por lo menos ha empujado una conversación, levantado una plática. Yo, como directora, no sé cómo más ayudar", reflexiona en entrevista la mexicana.

Migrante ella misma y hoy radicada en Canadá, Guerrero narra en Culture Shock (que el canal Space estrenará este viernes a las 22:30 horas) la odisea de Marisol (Higareda), una chica embarazada que intenta, por segunda vez, cruzar la frontera.

Tras enfrentar la pesadilla de la convivencia con los coyotes y ser perseguida por cárteles del narco, es atrapada por la "migra": su mente va a negros y amanece, ya como mamá, en un pueblo estadounidense idílico.

Todo brilla, todo son colores pastel, los migrantes latinos han asimilado la nueva cultura y, siempre sonrientes, trabajan para la celebración por el 4 de julio... algo está definitivamente mal.

"El género del terror siempre ha estado conectado con los temas sociales. Culture Shock llega en un momento muy importante.

"Filmamos en 16 días. Durante ese tiempo, la crisis migratoria no estaba al nivel que está ahorita en la frontera, que tienen a la gente básicamente en jaulas", lamenta la realizadora de cortos como Quinceañera y El Gigante.

Fundadora de la productora Lucha Gore, Gigi tuvo un gran tiempo trabajando al lado de Higareda, y ve en la reina de la comedia romántica mexicana a una heroína del terror más que a otra "scream queen".

"Se divirtió muchísimo con las escenas gore. Yo me preguntaba: ¿cómo voy a hacer esta película con ella? Al conocerla me di cuenta que iba a quedar padrísimo. Ella estaba muy emocionada por hacer algo tan diferente".

El virus del terror inoculó en la realizadora cuando era muy pequeña, crecía en un hogar extremamente católico y su madre le prohibía tajante el contacto con cosas de sustos.

A los 8 años, confiesa, se robó de un Blockbuster el VHS de Chucky 2y quedó enamorada de una adictiva sensación: tener miedo.

"Como directora sí es difícil estar en una industria y en un género lleno de puro hombre, pero creo que ser mujer es interesante. Me lleva a esforzarme más".