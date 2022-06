Psicóloga explica porqué gustan tanto los Minions

Estas criaturas son un ejemplo de un producto bien diseñado o simplemente fueron una casualidad, para un especialista, al parecer todo está perfectamente planeado, a propósito de que Kevin, Stuart, y Bob están de regreso en la pantalla grande.

Fue en 2010 cuando los pequeños seres amarillos robaron el corazón no sólo de los niños que acudieron a ver el filme infantil sino incluso del público adulto que se enterneció con la personalidad y apariencia de dichos personajes.

De acuerdo con la especialista en TU PSICOLOGO, esta es la explicación que los hace adorables:

1. Color amarillo

Lo primero que salta a la vista es el color amarillo de su… ¿piel? Bueno, son amarillos y en los últimos años hemos asociado este color a las emociones, la carita feliz es de color amarillo y actualmente todos los emoticones son de ese color, (menos… ya saben…), la asociación mental es muy simple, además tienen esos grandes ojos que expresan muy bien las emociones ¿casualidad? No lo creo.

2. Lenguaje sin definir

Ellos hablan su propio idioma, son palabras cortas y bien expresadas, podemos identificar algunas y al no saber lo que dicen, nuestra atención se eleva al máximo, en esa forma podemos entenderles mejor, ¿no te recuerda algo? ¿Acaso no es algo similar a lo que haces cuando quieres entender a un niño pequeño? La asociación en este caso es muy simple.

3. Viven en sociedad

Los minions viven en sociedad, tienen comunicación unos con otros, cada uno tiene su trabajo específico y todos se conocen entre sí, todos son importantes. La idea de aceptación incondicional es la base de su sociedad y una razón para que nos gusten tanto, se aceptan por muy “malos” que sean, se apoyan para lograr objetivos importantes para ellos, definitivamente son una sociedad primitiva pero eficiente, lo único que les falta es un líder… ese es el papel de Gru.

4. Viven en el presente

Si has observado adecuadamente los minions viven en el presente, no están pensando en el pasado o preocupados por el futuro, simplemente enfrentan los problemas como se van presentando y aunque pueden planear también son capaces de improvisar, su estrés es mínimo porque viven pensando en el aquí y el ahora. Son un modelo muy bueno para aprender a estar alegres. (Si vives en el presente estarás alegre en forma automática… ¿no me crees? Inténtalo)

5. Son emocionales

Definitivamente una característica de los minions es la expresión de la emoción, no se detienen simplemente sale, desde el enojo hasta la alegría estas pequeñas pildoritas pueden mostrar una enorme gama de emociones y actúan conforme a ellas (por eso no son muy listos). Esta expresión la esperamos de nuestros semejantes ¿a quién le molestaría llegar al trabajo y que todos lo recibieran con una sonrisa y cariño? ¿llegar a casa y recibir ánimo y amor? Es algo que nos agrada.

6. No guardan rencor

Al vivir en el presente y mostrar continuamente sus emociones dejan fuera el rencor, se pueden enojar uno con otro pero resuelven los problemas en alguna competencia o simplemente algo los distrae, ¿no te gustaría vivir sin rencor? Eso nos gusta.

7. Son fieles

Finalmente el atributo que puede ser la clave para que estas criaturitas nos gusten tanto es la fidelidad, no importa lo que pase dan todo por su amo, aunque a veces estropeen sus planes o se distraigan en el trabajo hacen su mejor esfuerzo por seguir sus órdenes y mantenerlo contento, ¿no te gustaría estar rodeado de gente así?

¿y tú encuentras otra razón?