Publica Kate Beckinsale fotos desde el hospital

La también modelo agradeció el apoyo de su madre en sus momentos difíciles.

Cd. de México.- La actriz Kate Beckinsale desató especulaciones sobre problemas de salud tras publicar una serie de fotografías en las que apareció desde la cama de un hospital.

Este lunes, la estrella de filmes como Inframundo (Underworld) y Pearl Harbor preocupó a sus seguidores al escribir un mensaje de felicitación dirigido a su madre, Judy Loe, por su cumpleaños y el Día de las Madres en Reino Unido, con fotografías donde se le ve con lágrimas en los ojos mientras la progenitora de la actriz se encuentra celebrando.

"Feliz cumpleaños y Día de la Madre del Reino Unido a mi increíble madre, en esta última semana.

"Gracias a aquellos que nos aman y nos apoyan cuando es una mierda y tratan de asegurarse de que haya algunas partes que no lo son. Y por cuidar a nuestros perros cuando no podemos, y llevarnos a recordar cosas felices cuando no podemos. Y venir cuando estemos enfermos para sentarse con nosotros. Y enviar globos y verificar que estamos saliendo adelante con amor.

"Gracias por amarnos a nosotros, a quienes nos aman, al increíble y amable Nick, y especialmente a la capacidad de alegría de mi madre. Es tan inspirador y hermoso.

"Feliz todo mamá. Tu lucha por la alegría a pesar de recibir también las lágrimas es una experiencia igual a observar de cerca a un guerrero. Te amo x", se lee en el posteo.

El posteo de Beckinsale provocó que los usuarios le devolvieran mensajes de apoyo por lo ocurrido.

"Espero que estés mejorando Kate", "recupérate pronto", "te deseo paz y buena salud", fueron algunos comentarios.

Según reportes de New York Times, Beckinsale se había encargado de cuidar a su madre por problemas de salud, ahora la modelo es quien se encuentra batallando por ello.

En mayo del año pasado, la actriz reveló en redes sociales que tenía Síndrome de Activación Mastocitaria, tras ser cuestionada por el aspecto de su rostro, el cual daba la impresión de haber recibido tratamientos de botox o rellenos.

"En realidad no puedo. Tengo una condición llamada síndrome de activación mastocitaria que en realidad es una lucha diaria enorme y significa que reacciono mal a cientos de cosas", comentó.