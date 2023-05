Publican setlist de concierto de rock sinfónico

Chihuahua.- El Instituto de Cultura del Municipio (ICM), publicó el “setlist” de las canciones que conformará “Orquestándola, Rock Sinfónico”, a realizarse el próximo 13 de mayo en la explanada del parque El Reliz a partir de las 19:30 horas, donde se contará con 100 artistas chihuahuenses.

Dicho concierto tendrá la participación de dos orquestas “AD Libitum” y la “Orquesta de la Facultad de Artes de la UACH”, con más de 40 coros, una banda de rock y tres reconocidos vocalistas chihuahuenses.

La lista se compone de “Rock you like a Hurricane”, “Wind of Change” de Scorpions, “No leaf clover” de Metallica”, “Dream on” de Aerosmith, “Come Together” de The Beatles, “Highway to hell” de AC/DC, “Hotel California” de Eagles, “The Final Countdown” de Europe, “Shape of my heart” de Sting, “Jump” de Van Halen, “Smell like teen spirit” de Nirvana, “Bohemian Rhapsody” de Queen, “Don’t stop believing” de Joruney, “Fear at the dark” de Iron Maiden, “Another brick in the wall mix” de Pink Floyd, “Smoke on the wather” de Deep Purple, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin y “Live and let die” de Paul Mccartney.

En las voces estarán los cantantes locales como Paty Bugarini, Esteban Laphond y Ulises Galván.

Los estacionamientos habilitados para el público serán los del parque El Encino, parque El Rejón y el mismo parque El Reliz