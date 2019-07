Pudo Isabel Pantoja haberse casado con Juan Gabriel

Madrid, España (15 julio 2019).- Isabel Pantoja confesó que pudo haberse casado con el fallecido Juan Gabriel.

"Él quería que yo fuera su esposa. Conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos... y yo le dije que no. Se lo dije cantando", confesó en el programa Supervivientes.

Cuando sucedió, Kiko Rivera, hijo de la cantante, tenía cuatro años y estaba reciente la muerte de Francisco Rivera "Paquirri", el torero exesposo de Pantoja.

"Él lo entendió perfectamente, porque nuestra amistad era demasiado bonita a pesar del Océano Atlántico que nos separaba", continuó.

La intérprete reconoció que se arrepintió por haber rechazado al intérprete de "Querida", quien falleció hace casi tres años.

"Me he arrepentido muchas veces de no haberlo hecho. Porque jamás hubiese encontrado, después de mi marido, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Yo lo aceptaba como era. Sencillamente como era, un genio".