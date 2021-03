Puse mi boca donde está mi corazón: Marco Regil

Marco Antonio Regil dice que no es que haya dejado de lado la tv, lo que pasa es que los proyectos que le han propuesto tienen como anunciantes a compañías de comida chatarra, y es algo que él, en este momento de su vida, ya no hace por congruencia.

"Ya no me rento para eso. Mi estilo de vida saludable me costó dinero porque yo dejé de anunciar comida chatarra, yo puse mi boquita donde está mi corazón porque imaginen decirle que no a los chequesotes con los que te pagan...", dijo el comunicador.

Recordó que, en el pasado, él también anunció comida chatarra como parte de su trabajo, pero luego cayó en cuenta del daño que hacen estos productos a la gente.

"El término ganancia en mi diccionario ya es diferente, yo entendí que no vine aquí para ganar la mayor cantidad de dinero posible o la mayor cantidad de papa posible ni para ganar ninguna carrera del mundo físico, yo vine aquí para hacer cosas que están conectadas con mi corazón".

Actualmente el conductor tiene su sitio "Marco el podcast", que también se transmite por Internet, da conferencias sobre una vida más saludable en todos los sentidos y actualmente se asoció con 8/20 Plants, una compañía de salud digital con la que trabajará para que gente de cualquier latitud pueda vivir mejor a través de mejorar la alimentación.

Regil enfatiza que no se trata de hacer dietas, sino de cambiar el estilo de vida.

"Esta app es la herramienta para que realmente puedas aprender a comer bien".

Fuente: www.elimparcial.com