¿Qué le pasó a Michelle Renaud?

La famosa actriz que saltó a la fama tras su participación en 'Rebelde', Michelle Renaud, fue internada de emergencia en un hospital, lo que causó preocupación entre sus admiradores.

“Me moría de ganas de platicarles”, escribió la actriz mexicana.

¿Por qué hospitalizaron a Michelle Renaud?

Este 21 de mayo por la noche, la actriz publicó una historia en su Instagram en la que aparecía parte de su brazo recargado en una cama y con un brazalete hospitalario que tenía escrito su nombre, escribió un mensaje explicando un poco de su situación:

“Debido a problemas de salud no vamos a poder estar hoy con ustedes en el Festival de Somos Houston y me moría de ganas de platicarles”. No obstante, no dio detalles sobre las razones de su hospitalización.

El evento al que se refirió la actriz es organizado por una revista y plataforma de nombre homónimo que busca promover empresas de personas originarias de Latinoamérica que vivan en Houston o el condado Harris en Estados Unidos.

La actriz no ha revelado padecer ninguna complicación médica previa, solo se sabe que en 2020 se retiró sus aumentos mamarios debido a que tenía la llamada enfermedad del implante mamario que le causaba cansancio extremo, moretones, acné y manchas blancas, mareos con luz blanca, retención de líquidos, baja autoestima y depresión.