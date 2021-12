¿Qué pasará con la herencia de Carmen Salinas?

Ciudad de México.- A nueve días de la muerte de Carmen Salinas, su hija María Eugenia Plascencia confesó cómo ha sido el proceso de asimilar tan dura pérdida.

"Ahorita ya lo asimilé más, en esos días yo pensaba que mi mamá estaba de viaje, trabajando como siempre lo hacía, no me caía todavía el 20. Ahorita ya me pegó y me va a pegar más cuando la lleve a descansar con mi hermanito”

Y respecto a las críticas que recibió la ANDA por la poca participación en el funeral de su mamá, María Eugenia salió a defender a dicha asociación.

"No me han dicho de algún homenaje de la ANDA. Agradezco lo que hizo por mi madre, que fue tanto del hospital como de su funeral, les agradezco mucho ese apoyo que nos dio y más a mi madre”

Finalmente, María Eugenia compartió si ha podido revisar la cuestión testamentaria de la primera actriz tras su deceso.

"Está en orden, pero ahorita no puedo hablar de eso, ando más enfocada en el novenario y todo eso. Eso ya vendrá con el tiempo, como dije. Sí dejó todo en orden, como viajaba, trabajaba y todo eso. Es obvio que sí”, finalizó.

Incluso, Nicandro Díaz, productor de la última novela donde participaba Carmelita Salinas, comentó que dos días antes de ser ingresada en el hospital ella pidió permiso para ausentarse de las grabaciones con motivo de ir a actualizar su testamento.