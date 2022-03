¿Qué pasó con Britney Spears? La cantante cierra su cuenta de Instagram

Alguien que suele dar mucho de qué hablar en sus redes sociales es la cantante Britney Spears, de 40 años.

Después de que recientemente compartió un conmovedor mensaje en donde decía que prefería ser temida en lugar de amada, eliminó todas sus publicaciones y luego desapareció su cuenta de Instagram.

"Yo no quiero que la gente me ame, quiero ser temida. Ser amada y amable me llevó a que se aprovecharan de mí. Así que tomen su lástima y váyanse al diablo”, señaló Britney en su mensaje.

Al darse cuenta de lo sucedido, sus seguidores se percataron de que sus perfiles en Twitter, Facebook y YouTube permanecen activos, así que comenzaron a manifestar por esas plataformas su preocupación.

Foto: Twitter britneyspears

¿Por qué Britney cerró su cuenta de Instagram?

Sin que hasta el momento 'La princesa del pop' se haya pronunciado al respecto sobre su decisión, una fuente cercana a la cantante reveló sin más detalles al medio estadunidense UsWeekly que "fue ella quien eligió cerrar su Instagram".

Los fans de la intérprete de 'Baby One More Time', comenzaron a sacar sus propias hipótesis sobre por qué Britney cerró su cuenta con casi 40 millones de seguidores. Uno de ellos aseguró que podría tratarse de un simple 'break', ya que en algún momento ella externó que quería tomar un descanso y pasar tiempo de calidad con su prometido Sam Asghari.

La 'desaparición' de Instagram de la cantante, quien recientemente se liberó de la tutela, ocurre a unas semanas de que el FBI abriera una investigación contra su padre Jamie Spears por supuestamente grabar las conversaciones privadas que tenía con Britney.

Pero esta no es la primera vez que la 'Princesa del Pop' cierra su perfil. Hace algunos años también tomó la decisión de cerrar su red social y después calmó a sus fans asegurando que se trataba de algo temporal.