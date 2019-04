Queda Salma Hayek fuera de proyecto por su edad; aseguran que 'está grande'

A pesar de que Salma Hayek goza de una gran trayectoria artística y que actualmente está enfocada en filmar películas de talla internacional, en los últimos meses se especuló con la posibilidad de verla regresar a la pantalla chica con un proyecto mexicano.





Con el boom de las series biográficas en su país natal, Salma fue señalada para personificar ni más ni menos que a María Félix, sin embargo la productora Carmen Armendáriz, quien está a cargo del proyecto, descartó tajantemente esta posibilidad.





Y es que, más que lo que Hayek pudo solicitar de pago por realizar esta bioserie, lo que impide que la actriz sea considerada es ni más ni menos que su edad, y así lo explicó Armendáriz:





“Está grande, necesito a alguien que me dé desde los veinte hasta los sesenta, setenta, hasta donde me dé, Salma no me los da ya; es excelente actriz, productora, pero está grande”.

Finalmente, la productora confesó que ya tiene a una artista en la mira para realizar dicho papel. “Sandra (Echeverría) tiene la estructura de María; yo ha había platicado con ella antes de esto, ya me hizo pruebas de todo; es muy disciplinada, entregada a su trabajo eso está padre”.





Fuente: www.elimparcial.com