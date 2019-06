Queen publica versión inédita de Freddie Mercury

Reino Unido.- La banda británica de rock Queen publicó una versión inédita del tema Time, grabada en 1986 por Freddie Mercury para el álbum conceptual que lleva el mismo nombre.

Después de dos años de trabajar en ella, el mundialmente exitoso músico, compositor y productor Dave Clark, quien fue amigo por muchos años de Freddie, utilizó el título completo de la canción 'Time waits for no one', indicó la agrupación en su página de internet.

El video que incluye la publicación muestra a Freddie Mercury “en su forma más convincente, con una interpretación acústica acompañada por piano solamente, y mostrando una de las voces más amadas y sorprendentes del mundo del espectáculo”.

Según la información que difundió la agrupación, la canción fue la creación de Dave Clark, líder del grupo The Dave Clark Five y uno de los más prolíficos y celebrados músicos, compositores y productores del Reino Unido.

Time, el musical del West End de Londres, estrenado en el Teatro Dominion en abril de 1986, mezclaba una historia de ciencia ficción con música rock y efectos especiales con multimedia.

El espectáculo, en el que participó Sir Laurence Olivier y Cliff Richard, rompió récords de asistencia y logró más de un millón de espectadores durante los dos años que duró en cartelera.