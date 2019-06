Querido futuro, estoy preparada: Edith González

Ciudad de México

Murió Edith Gonzalez y la consteranción es generalizada.

Durante la mañana de este día varios periodistas de espectáculos dieron a conocer la lamentable noticia sobre la muerte de la actriz Edith Gónzalez.

Cabe señalar que, aunque la familia no ha confirmado la noticia, existen dos versiones: una que apunta a que la actriz ha fallecido durante la mañana de este día y otra en la que aseguran, será desconectada durante el medio día de hoy.

Fue en 2015 cuando la actriz se enteró que tenía cáncer en el útero, apéndice, matriz, ovarios, diez ganglios y el epiplón. La actriz se enteró de este diagnóstico demasiado tarde pues su cáncer ya no sólo estaba en grado IV, había hecho metástasis.

Sin embargo, esto nunca la doblegó, de acuerdo con lo dicho con Karla Iberia Sánchez, Edith se convirtió en toda una experta en su enfermedad, buscó segundas oportunidades y finalmente tomó la decisión de remover los órganos afectados, sin pensárselo dos veces.

‘No esperaban muchas luces en mi vida (los médicos) pero no sabían que yo soy Edith: que yo no me dejo vencer. Yo quería enterarme de todo, me tenía que involucrar. Información es poder. Si algo yo no permito es ser víctima. Me hice una promesa a mí misma que yo nunca iba a llorar’, dijo en esa entrevista a Iberia Sánchez.

Y así fue, Edith abrazó su enfermedad y supo afrontarla con filosofía. Tomó todos los tratamientos necesarios y también pudo ganar algo de tiempo para disfrutar de su hija y su esposo Lorenzo.

En enero de 2018 Edith pensó que le había ganado al cáncer y publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter que resumía de una forma bastante precisa su lucha contra el cáncer.

'Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío, gracias por una nueva oportunidad’.