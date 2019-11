¿Quién es Ed Maverick?

Recientemente el nombre de Ed Maverick se ha convertido en tendencia entre internautas después de que reportara ser víctima de ciberacoso, detalle que le ha traído tanto comentarios de apoyo como críticas por parte del público.

Su verdadero nombre es Eduardo Hernández Saucedo, tiene 18 años y es originario de Delicias, Chihuahua. Su afición es la música por lo que aprendió a tocar la guitarra acústica, lo que además lo llevó a componer sus propios temas musicales enfocados al género folk.

En 2017 aprendió a tocar la canción Simple as this, de Jake Bugg, desde entonces, y gracias a las redes sociales, Ed Maverick, como es mejor conocido, se abrió paso entre el público para ser reconocido y obtener así seguidores de su música.

Para 2018 lanzó su disco titulado Mix pa' llorar en tu cuarto, con la compañía discográfica Universal Music. Además entre ese año y el presente, Maverick ha realizado diversas presentaciones en vivo, entre ellas en lugares reconocidos como El Auditorio Nacional y el Teatro Metropólitan.

Sin embargo, así como las redes sociales le han beneficiado, también se han convertido en sus principales enemigas, pues más allá de ganarse el reconocimiento por su música, usuarios lo distinguen por la infinidad de memes que existen respecto a su persona.

No está claro que ha derivado estos ataques hacia el joven cantante, ya que algunos se burlan simplemente de su aspecto físico o su música. Sin embargo, el acoso ha ido más allá de sólo mofas, pues según ha dicho, ha recibido amenazas y mensajes de odio.

Ante esta situación Maverick ha tenido que tomar medidas extremas, cerrando su cuenta de Twitter y pidiendo que detengan el ciberacoso.

"Vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en ‘es un mame no aguantas nada’. Esto se está saliendo de control y no está bien. Adiós", escribió antes de cerrar su perfil en la red social.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx