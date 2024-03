¿Quién escribe los chistes de las premiaciones?

Agencia Reforma Agencia Reforma

Jason Zinomanc / New York Times Company

Ciudad de México.- En medio del conflictivo monólogo de apertura de los Globos de Oro en enero, el cómico Jo Koy hizo algo inusual, si no sin precedentes, para el presentador de una importante entrega de premios: culpó a los escritores.

"Yo escribí algunos de estos, y son de los que te ríes", dijo sobre sus chistes, lo que provocó que escritores de todo el país rechinaran los dientes.

Koy, quien luego se disculpó, soportó algunas burlas leves una semana después de la premiación, cuando su ex novia Chelsea Handler continuó con una broma exitosa en su monólogo en los Critics' Choice Awards, diciendo: "Gracias por reírte de eso. Mis escritores lo escribieron".

Si algo positivo salió de este episodio es que se puso de relieve un rincón de la fuerza laboral del mundo del espectáculo que tiende a permanecer en las sombras: los escritores de chistes para entregas de premios, como los Óscar del domingo.

"Es una fraternidad pequeña y siempre permanecieron en el anonimato", dijo Bruce Vilanch, el más conocido de esta raza, quien dijo que su éxito, que incluyó protagonizar el documental de 1999 ¡Get Bruce!, había provocado resentimiento entre sus antecesores.

De hecho, dos de los tres veteranos que escribieron chistes para el monólogo de los Globos de Oro se negaron a comentar para este artículo y un tercero no respondió a una solicitud. Si bien los presentadores reciben toda la atención, los escritores realizan un trabajo menos comprendido e igualmente complicado, que requiere habilidad, autoconciencia e incluso diplomacia.

Los escritores no sólo no reciben mucho crédito si las cosas van bien, sino que tampoco asisten siempre. Megan Amram escribió para la desastrosa pareja de presentadores James Franco y Anne Hathaway en los Óscar de 2011 y no consiguió entradas para la ceremonia.

"James y Anne no tenían, digamos, el mismo gusto creativo", dijo, utilizando el tipo de lenguaje cuidadoso que se escucha de esta clase de escritores para describir los desafíos que enfrentan. Entre ellos se incluye el acto de equilibrismo de encontrar chistes que funcionen tanto en la sala como en la televisión, para audiencias demográficas muy diversas.

Amram, quien luego escribió para el presentador Jimmy Kimmel en los premios de la Academia de 2018, compara escribir chistes para los Óscar con dar el discurso del padrino en la boda más grande del mundo. "Quieres que sea un poco tenso, pero no tanto como para que desanime a los abuelos".

Dentro de las ceremonias, el público es duro: cohibido, nervioso y, a medida que avanza la noche y más personas pierden, de mal humor. Robert Wuhl, un cómico y actor que escribió para Billy Crystal cuando fue anfitrión de los Óscar, cree que ni siquiera debería haber fragmentos de comedia después del monólogo. "Detiene el espectáculo en seco", dijo. "No es nuestro programa. Haz los primeros ocho a 10 minutos y apártate del camino. Ya es demasiado tiempo".

Kimmel, quien regresa como presentador de los Óscar el domingo, se beneficia de traer a su personal nocturno, que conoce su voz. Generalmente hay dos grupos de escritores de entregas de premios: los que trabajan para el presentador y los que escriben para los presentadores y otras personas en el programa, y los dos equipos rara vez se mezclan. En comparación con los Globos, que utilizaron tres escritores para el anfitrión y cinco en total, hay un pequeño ejército para los premios de la Academia el domingo: alrededor de dos docenas.

Uno de ellos, el cómico Jesse Joyce, dijo que una vez escribió él solo un monólogo completo de los Tony para Kevin Spacey a pesar de no haber visto ni un solo espectáculo en Broadway ese año. Dijo que las partes de las entregas de premios exigen un estilo más formal. Explicó que, a altas horas de la noche o en stand-up, se modifica el lenguaje para que parezca conversacional. "Los chistes sobre las entregas de premios tienen un toque refinado", añadió. "Creo que es un mejor escaparate para chistes agudos y precisos, así que lo admiro a nivel de habilidad clínica".

FILTROS POR DOQUIER

Si escribir para presentadores puede parecer un ejercicio abstracto de construcción de chistes, trabajar para ellos consiste en navegar por el caos del mundo real.

Dave Boone, quien ganó tres premios Emmy y trabajó en 120 programas desde 1998, habló con nostalgia de los días en que el productor Buz Kohan, quizás la figura más histórica entre estos escritores, llamaba a Gregory Peck o Sophia Loren y le decía algunas líneas divertidas.

Ahora, casi todos los chistes pasan por un batallón de publicistas, gerentes e incluso cónyuges. Algunas estrellas piden bits, pero nunca los hacen. Otras están de acuerdo, pero se echan atrás en el último momento. Luego están los que insisten en improvisar y culpan a los escritores cuando sus chistes no llegan al aire.

"Lo que a veces resulta frustrante es cuando recibes una nota de un director de talentos que dice: 'No queremos mencionar la película de superhéroes y él no quiere ser gracioso'", dijo Boone. "Y luego el talento aparece ese día y dice: 'Sabes, esto es un poco seco'. ¿No sería más divertido si saliera con un disfraz de superhéroe?'"

Boone dijo que el trabajo allí es morderse la lengua. Pero esto es lo que lleva a las bromas forzadas. "Desafortunadamente, ha habido tantos momentos incómodos que han sido conversaciones más frías que las entregas de premios pueden tener mala reputación".