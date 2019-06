Quiere Adam Sandler trabajar en una película mexicana

Adam Sandler reveló sus intenciones de filmar una cinta en México, pero lo que más sorprendió es que desea hacerlo en español.

Durante su paso por la alfombra roja de la cinta “Misterio a bordo” en la Ciudad de México, el actor estadounidense no dejó pasar la oportunidad para confesar sus planes de trabajar en este país.

"Me encantaría, siempre estoy trabajando en mejorar mi español, pero no va muy bien, amo a tantas personas aquí y me encantaría filmar una película algún día”.

De la misma manera, Sandler confesó su admiración y cariño por Eugenio Derbez, con quien ya compartió cuadro hace algunos años. “Me parece uno de los mejores y más divertidos que conozco. Es muy dulce, un gran hombre y lo quiero mucho”, destacó.

Además de Adam, durante la alfombra de la cinta desfilaron famosos como: Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón, Sofía Espinosa, Ximena Romo y Arturo Barba, entre otros.





Fuente: www.elimparcial.com