Quiere Belinda 'dirigir' a Nodal

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Con el corazón feliz y lleno de amor, Belinda confiesa que le gustaría trabajar detrás de cámaras con Christian Nodal... en alguno de sus próximos videos.

Después, y por qué no, grabar un tema juntos, pues consideró a su novio como el mejor cantante del regional mexicano.

En sus 20 años de trayectoria, la actriz y cantante se ha desarrollado en telenovelas, teatro y también en el área de doblaje en cine, pero, comparte, hay una faceta que quiere retomar.

"Extraño mucho dirigir. De hecho, la mayoría de mis videos yo los he dirigido, y me encantaría poder dirigir otros, en especial para el nuevo disco de Christian, que viene increíble y me encantaría poder dirigir algunos de sus videos", revela la ex coach de La Voz...

Su intención, aclara, no es aparecer a cuadro, sino crear ambientes y desarrollar historias.

"Es en la parte creativa, no tanto en frente de la cámara, sino como directora y creativa en su video".

La cantante, quien estrenó el sencillo "Una Mamacita" junto al dúo neerlandés Showtek y Nacho, tampoco conoce límites en su campo de acción, por eso ha experimentado en diferentes géneros.

Incluso, le alegra que pueda darse la posibilidad de grabar un tema a dueto con Nodal dentro del regional mexicano.

"Claro, me encantaría cantar con Christian. Es para mí el mejor cantante que hay en regional mexicano y con el único que haría una canción.

"Me encanta el ritmo y más me gusta que Christian ha llegado como a revolucionar eso, que ahora los jóvenes están escuchando el regional, que se había quedado un poco como estancado. Siento que hoy es un súper momento para que lo vuelvan a escuchar".

La pareja, que se enamoró en La Voz..., cantó en el programa y recientemente en una fiesta familiar, donde demostró que la pasan muy bien. Tienen más de tres meses de noviazgo.

Aunque Belinda habló de los proyectos laborales que le gustaría compartir con su pareja, se mostró renuente a dar detalles del romance.

"Muy bien, pero no voy a hablar de ese tema, porque pues es para mí".

Lo que no escondió es que vive un momento que la tiene muy contenta.

"Ya estaba desesperada, con mucha ansiedad de que el público escuchara mi canción ('Una Mamacita')", destaca.

Belinda decidió empoderar a las mujeres con este tema, dado que actualmente la violencia de género es una tema de la agenda nacional.

"Lo hicimos dedicado a todas las mujeres: no importa el color, no importa de dónde seas, no importa la talla que tengas, lo importante es que te sientas segura de ti misma.

"Esta canción es para todas las mujeres porque todas las mujeres debemos sentirnos mamacitas, porque todas lo somos", asegura.

Su nuevo single es una canción spanglish con un ritmo que invita al baile.

En la recta final del 2020, Belinda aseguró que ha sido un año de mucho aprendizaje emocional.

"Todo este tiempo nos ha servido, sobre todo, para valorar más lo que tenemos: a nuestros seres queridos y las cosas materiales también, porque muchas veces nos hemos quedado sin trabajo, no hacemos tantos conciertos, bueno, de hecho ningún concierto.

"Hay que valorar mucho el trabajo y el estar vivo, tener a tu familia y tener salud", resaltó.