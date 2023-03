Quiere Camila Sodi conquistar España

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Madrid.- Anoche todo fue festejo para Camila Sodi, quien presentó en España la serie Sin Huellas, que protagoniza y estrena hoy en Prime Video, y para hacer su velada más especial, contó con el apapacho de su familia, incluido su ex pareja, Diego Luna.

La mexicana se mudó a Madrid hace unos meses, pero ayer apenas pudo presentarle los capítulos a sus seres queridos en el céntrico cine Callao, una sala casi centenaria.

"Estoy feliz, me dieron hasta escalofríos porque vivo muy cerquita de aquí y en la mañana que estaba caminando vi que estaban montando todo y sentí tan bonito.

"Vienen mis hijos, muchos amigos, Diego, Marina (de Tavira), toda mi gente querida. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado", compartió la actriz en entrevista previa a la proyección.

Toda la familia estuvo presente en la sala, pero decidieron no pasar por la alfombra roja montada fuera del cine, pues la noche era de Sodi, quien eligió un vestido negro para posar con sus compañeros Carolina Yuste y Leonardo Ortizgris.

El talento de Sodi fue halagado por colegas como la mexicana Ludwika Paleta, quien está en España para el rodaje de una serie.

"Estoy contenta, apoyándola, me invitó Camila. Ella también está muy emocionada, aquí estoy para verla contenta", dijo Paleta.

Ortizgris, el otro protagonista mexicano, asistió con su pareja, la actriz Carla Nieto.

A la presentación también asistieron actores como Lidia San José, de la serie Paquita Salas, y la hija de Rocío Dúrcal, Carmen Morales.

Sin Huellas sigue a Cata (Sodi) y a Desi (Yuste), dos roomies ahogadas en deudas que se dedican a limpiar.

Ambas terminan involucradas en un asesinato, pues sin saberlo fueron contratadas para borrar toda huella en una escena de crimen, lo que las pone en la mira de sicarios y policías.

"Esta comedia disparatada toca el clasismo, racismo, migración e impunidad, pero no nada más te estoy contando la historia de una inmigrante, sino de una persona, de una mujer que no tiene las mismas oportunidades de trabajo, que tiene sueños, anhelos", remarcó la mexicana.

Algo que disfrutó la actriz fue que su personaje evita el glamour y no está sexualizada, como suelen ser los personajes femeninos. Aquí Cata prácticamente no se mira en los espejos, no le preocupa ir desmaquillada, despeinada y ensuciarse.

"Hacer un personaje desvestido del propósito de sólo servir al hombre es muy refrescante porque casi no sucede. Son muy poquitos mis personajes que están absoluta y totalmente desprovistos de la visión masculina.

"Me encanta que Sin Huellas es una serie donde los personajes femeninos no están sexualizados y no están vistos a través de un lente masculino. Estamos revirando la narrativa y, por fin, llegando a un lugar donde podemos identificarnos con los personajes. No son historias unidimensionales, son pluridimensionales".

Productora y sicóloga

Atrás quedaron los tiempos en que las actrices esperaban ver qué papeles les ofrecían.

Ahora, Camila Sodi se suma a las mujeres productoras.

Junto con sus amigas Amandititita y Natasha Ybarra, escribió una serie basada en citas terroríficas que ha tenido, la cual produjo, filmó y vendió a una plataforma de streaming.

"Ya me pueden llamar señora productora, soy muy multitasker, se acabó la época donde te quedas esperando. No había manera de que no jalara a mis amigas, mientras más chicas poderosas le sumes, más power tiene el proyecto".

Además, ha empezado a estudiar sicología.

"Es un momento donde podemos ayudarnos entre nosotros a sanar. Tengo la suerte de tener una plataforma, mi responsabilidad como ser humano no es nada más hacer personajes que aporten verdad y estén divertidos", consideró.