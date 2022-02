Quiere Carlos López Estrada ser inspiración para otros

Cortesía

Ciudad de México- De la misma manera en que Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón inspiraron al mexicano nominado al Óscar, Carlos López Estrada, para dedicarse al cine, a él le gustaría ser una motivación para las nuevas generaciones de realizadores.

"Es extraño y algo mágico decir que el trabajo de Iñárritu, de Cuarón, de Del Toro, me motivaron cuando yo decidí dedicarme a esto. Si le preguntas a la persona que era yo hace 15, 20 años, decir que tocaría las mismas puertas que ellos, sería surrealista.

"Si el acto de estar nominado motiva a un cineasta joven, a algún artista joven, me llena de emoción. Espero que mucha gente en México, como en Estados Unidos, quien esté tratando de sobresalir en el área creativa, puedan ver lo que estamos haciendo y se llenen de orgullo", aseguró López Estrada en entrevista.

Este martes, el oriundo de Ciudad de México, de 33 años, logró una candidatura al Oscar a Mejor Película Animada por Raya y el Último Dragón, junto con su codirector, Don Hall, y con los realizadores Osnat Shurer y Peter Del Vecho.

De sus competidoras, los largometrajes Flee, Luca, Encanto y La Familia Mitchell contra las Máquinas, resaltó su manufactura y narrativa.

"Todas las películas animadas de este año tienen una calidad excepcional, una narrativa muy bien detallada, son historias extraordinarias.

"No porque sea de Disney, pero puedo decir que Encanto me fascina. Tuve la oportunidad de ver la historia casi desde el inicio, cuando estaba muy joven y le faltaba por evolucionar. Es una película que me movió mucho", expresó el hijo de la productora Carla Estrada.

El realizador, quien también tiene la ciudadanía estadounidense, aseveró que su familia está más que emocionada por su nominación.

"No sé como explicar lo que está sucediendo, pero es genial. Todos en mi familia están felices, ya todos hicieron planes de venirse a Los Ángeles a echar fiesta, aunque pueda llevarlos o no (a la ceremonia el 27 de marzo)".

Su mamá, eufórica

Como madre y como admiradora de su trabajo, Carla Estrada vibra por la primera nominación al Óscar de su hijo, Carlos López Estrada.

"Le dije que todo había valido la pena, desde la distancia hasta el trabajo, porque es súper trabajador. Con esta película le tocó estar encerrado siempre, por la pandemia. Hubo muchas complicaciones por el aislamiento.

"Recuerdo que me mostró, hace más de dos años, las oficinas en Disney y donde estaba trabajando. Todo era Raya, estaba inmerso en ese universo. Siento que hizo un trabajo el doble de lo normal porque de pronto les dijeron 'a sus casas', y ahí continuó todo", relató la productora de telenovelas como Quinceañera y El Privilegio de Amar.