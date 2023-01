Quiere compositor de 'RRR' poner a bailar al Óscar

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- M.M. Keeravani, autor del tema "Naatu Naatu", que acaba de ganar el Globo de Oro y el Critics' Choice Award a Mejor Canción Original, confía en que el tema pueda llegar a las candidaturas del Óscar en el mismo rubro.

Aunque la pieza apareció entre las 15 semifinalistas para llegar a las nominaciones, que se anunciarán la próxima semana, el músico indio dijo que no le preocupa que haya otros nombres mucho más famosos, como los de Lady Gaga, Rihanna, Diane Warren, Taylor Swift y The Weeknd.

"No era el favorito (para el Globo de Oro) y nos nominaron y ganamos. Y fue un momento mágico, en el que sentí que se me paraba el corazón, pero de inmediato me sobrepuse y disfruté el momento.

"Sería poco sano pensar en la competencia y en lo que dicen todos. Si salimos en esa lista es porque nos vieron, calificamos y podríamos quedar. Yo confío en que (a los votantes) les guste lo que hicimos y en que se dejen llevar por la canción", dijo en entrevista exclusiva desde Los Ángeles.

"Naatu Naatu", escrita por Keeravani y comusicalizada junto con Kala Bhairava y Rahul Sipligunj, pertenece a la película de época RRR, filmada en India y que fue dirigida por S. S. Rajamouli.

Desde su estreno en YouTube, en noviembre del 2021, el tema se convirtió en un fenómeno por las escenas de baile entre los actores Ram Charan y N. T. Rama Rao Jr. Ahora, al sumar las cifras de varias plataformas de streaming, ha acumulado millones de reproducciones.

"La coreografía es maravillosa. Me encantaría decir que tuve algo que ver, pero no. Mi trabajo fue con la letra y la música y disfruté el proceso creativo. Todo fue en común acuerdo con el director, S. S., quien tiene una trayectoria impecable y es muy conocido en India.

"Y ¿qué puedo decir de la repercusión? Yo lo que deseo es que escuchen mis canciones, pero a veces pensamos que por el idioma hay cierta barrera, y esta pieza me ha demostrado que no es cierto. Adoro ver los videos (en YouTube) de muchísima gente que la ha bailado", platicó el músico de 61 años.

Keeravani es oriundo de Andhra Pradesh, situado en la costa este de India, y pertenece a una familia de músicos, directores y cantantes. Su hermano es Kalyani Malik, un intérprete muy famoso en su país.

El compositor dijo que no conoce a fondo el trabajo de sus competidores para llegar a la lista fínal de candidatos al Óscar, entre ellos Selena Gomez, Guillermo del Toro, Rita Wilson y David Byrne.

"No conozco mucha de la música que se escucha ahora (como el reguetón). Me concentro mucho en música distinta, regional, como la china, ceilandesa, nepalí pero déjame decirte lo que sí me gusta mucho de la música (occidental).

"Year of the Cat, el álbum de Al Stewart, es uno de mis discos favoritos de toda la vida. Y hay canciones en particular que me fascinan: 'Epilogue (Nothing 'Bout Me)', de Sting, y me encanta Robbie Williams, 'I Will Talk and Hollywood Will Listen'; 'Top of the World', de The Carpenters, la mayoría de las canciones de ABBA, por supuesto Michael Jackson y muchas de Frank Sinatra", aseguró.