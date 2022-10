Quiere Consuelo Duval solo divertirse

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ahora que sus hijos ya son mayores de edad, que han tomado su camino por la actuación y la música, Consuelo Duval está lista para darle vuelo a la hilacha y andar de ca...nija.

La actriz, quien regresa a Monterrey el lunes 14 de noviembre para presentar en el Auditorio Pabellón M la comedia Por Qué los Hombres Aman a las Cabronas, fue clara al señalar que le dará "gusto al gusto", pero también que estará dispuesta a conocer personas nuevas.

"Mis dos hijos están muy metidos en la actuación y la música, yo no me meto ahí porque es su camino y ellos lo están construyendo, si me piden algún consejo con mucho amor se los doy", señaló Duval, quien volvió a la pantalla chica con su personaje de Nacaranda en el programa Tal Para Cual.

"Dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y mis hijos sí vieron a una mamá muy trabajadora y dedicada. Mi mundo se dividía entre el trabajo y mis hijos, pero ahora ya me voy a echar más desmadre yo. Ahora que ya no los tengo qué cuidar, el mundo se va a dividir entre mi bienestar y mi trabajo".

La actriz aseguró que hoy está cerrada al amor, aunque también reflexionó que ya es tiempo de darse chance a conocer a alguien.

Es tiempo, agregó, de resurgir en los temas del amor porque ya pasaron 10 años desde su anterior relación.

"El corazón está bien cerradote con tres candados. No quiero, no se les da permiso (a los hombres) y se regresan muy tristes a su casa, pero ya se me va a quitar eso. Voy a abrirle la puerta al amor, a quitar candado tras candado. Ya nada más me falta que llegue el hombre de mis sueños y listo".

La nueva temporada de Por Qué Los Hombres Aman a las Cabronas tiene en su elenco a Duval, Cecilia Galliano y Marcus Ornellas.

"Después de 10 años regresé más cabrona que nunca", sentenció la también conductora de Las Netas Divinas, "dispuesta a enseñarles a todas las mujeres de Monterrey, que es mi tierra amada y consentida, a ser cabronas".