Quiere Elizabeth Olsen ser reconocida con otros personajes

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La actriz Elizabeth Olsen reconoce su éxito en Marvel, pero también quiere que su trayectoria artística sea reconocida con otros personajes, además de la Bruja Escarlata.

Olsen, de 34 años, aseguró que tiene muchas ganas de hacer películas y otros personajes para tener una carrera más variada y equilibrada.

"No es que no quiera que me asocien sólo como este personaje. Pero realmente siento que necesito reconstruir otras partes para mantener el equilibrio.

"Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo. Y espero que algunos se unan de la manera que siento que pueden hacerlo. Pero sí, eso es algo que necesito", señaló en una entrevista con The Time London.

La histrionisa dijo sentirse orgullosa de su trabajo como Wanda, recordando que su primera aparición fue en Avengers: La Era de Ultron (2015) y la última en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022). Asimismo tuvo su propia serie Wandavision.

"Creo que han sido casi 10 años de interpretar a Wanda. Y me ha encantado. Y creo que la razón por la que no estoy llamando a Kevin Feige todos los días con ideas es porque estoy muy orgulloso de lo que pudimos hacer", aseveró.

Elizabeth Olsen confesó que le atraen los proyectos que la desafíen como las cintas Viento Salvaje, donde actuó como Jane Banner, e Ingrid Cambia el Mundo, como Taylor Sloane.

"Viento Salvaje e Ingrid Cambia el Mundo fueron películas de las que me sentí muy orgullosa de haber seleccionado y eran tan diferentes que no se pueden comparar. Así que quiero más de eso en mi vida simplemente porque la variación me satisface", reflexionó.

En sus últimos proyectos, Olsen protagonizó Amor y Muerte, una miniserie de HBO Max basada en la historia de Candy Montgomery.