Quiere Gian Marco brillar como cantante

Ciudad de México.- Tras darse a conocer en México con temas de su autoría en la voz de Alejandro Fernández, Mijares, Emmanuel y Marc Anthony, entre otros, para el peruano Gian Marco llegó la hora de brillar como cantante.

"Me he dedicado a escribirle a mucha gente, pero nunca me he dedicado al cien por ciento a mi carrera como intérprete, y pienso mucho en eso. Si veo que grandes artistas mexicanos y miles de personas cantan mis canciones, ¿por qué no estar yo ahí, si son mis temas? ¿por qué no hacerlo yo también?

"Acá en México la gente me conoce más como autor que como intérprete, entonces tengo ganas de que conozcan mi música, porque tengo 15 discos. Quiero presentarles lo que vengo haciendo en otros lugares desde hace tanto tiempo, pues cada vez la reacción es más bonita y sincera", compartió Marco en entrevista.

A lo largo de sus casi 30 años de carrera, el artista ha recibido tres premios Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cantautor.

Este año repite en la misma terna, al estar nominado con su álbum disco de estudio, Intuición.

"No tengo ningún tipo de fórmula, pero sé que la pasión por mi trabajo implica mucho, y creo que ser honesto con lo que tengo y con lo que hago es lo que me hace diferenciarme de los demás al escribir.

"Con el tiempo me di cuenta que sintetizar ideas en tres o cuatro minutos es complicado, pero ahí está el oficio, y te lo da también el tiempo. A mí me gusta más hablar sobre 'nosotros', sobre lo que le pasa a cualquier ser humano, que en este caso e el amor y el desamor", explicó.

Para promover su nueva producción, el músico se presenta hoy con su Tour Intuición en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, y espera regresar en febrero de 2020 a un recinto más grande.