Quiere NFL show de medio tiempo de Taylor Swift

Foto: Especial/AP / Taylor Swift, un fenómeno de masas.

CDMX.- Los directivos de la NFL no quitan el dedo del renglón con sus intentos para que la cantante Taylor Swift se presente en el show de medio tiempo del Super Bowl, según reveló un informante al medio The Sun US.

De acuerdo a la fuente, las conversaciones entre los organizadores del evento deportivo y el equipo de Swift han estado sobre la mesa desde poco antes de que se realizara el partido de Las Vegas de la final de la Liga Profesional de Estados Unidos de Fútbol Americano.

Sin embargo, también se explicó que la diva del pop rechazó la invitación, debido a lo apresurado de las fechas.

Cabe agregar que el comisionado Roger Goodell determinó que la intérprete tiene un gran poder mediático, ya que tiene la facilidad para atraer a fanáticos del fútbol y la música al mismo tiempo.

Además, la fuente también reveló que directivos de la NFL están considerando muy rentable un show de medio tiempo de Taylor Swift para el siguiente año, pues se estima que podría generar ganancias netas de más de mil millones de dólares, aunque no se contempló pagarle a la cantante, informó The Mirror.

"Este año, se ha estimado que su presencia (de Swift) ayudó a generar una gran cantidad de dinero, estimado entre 700 (casi 12 mil millones de pesos) y 750 millones de dólares.

"Si ella fuera la artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del próximo año, se espera que genere entre mil 300 y mil 500 millones de dólares (más de 25 mil millones de pesos)", compartió el informante.

La expectativa de que Swift cantara en el Super Bowl LVIII fue debido a que la diva del pop actualmente es pareja del futbolista Travis Kelce, número 87 de los Chiefs de Kansas City, por lo que gran parte de la audiencia, ajena a los deportes, fungía como un nuevo tipo de fanáticos.

Cabe agregar que, aunque la cantante de "Cruel Summer" elevara exponencialmente las ganancias del evento deportivo, ella no recibiría ningún beneficio monetario, ya que las reglas del show especifican que los artistas que se presentan lo hacen voluntariamente.

De igual forma, ningún intérprete ha tenido que pagar para la realización de sus presentaciones, pues los gastos de viaje y producción corren de la mano de la propia NFL.

En términos generales, la presencia de Swift es algo que puso un punto y aparte en las transmisiones del evento más importante de fútbol americano, por lo que no es una sorpresa que, luego de más de 140 millones de espectadores, los organizadores están desesperados para que la cantante acepte la propuesta.

Swift y Beyoncé elevan ganancias de estudios

Más allá del ámbito musical, las cantantes Taylor Swift y Beyoncé triunfaron en las carteleras de cine con sus películas-conciertos.

De acuerdo a recuentos del año pasado, ambas artistas elevaron exponencialmente las ganancias de la cadena de cines AMC, según se informó en un comunicado para el medio Entertainment Tonight.

"Lo que es particularmente digno de mención es cuánto se benefició AMC de nuestros esfuerzos pioneros en la industria con nuestra exitosa distribución de dos películas de conciertos: Taylor Swift: The Eras Tour y Renaissance: A Film By Beyoncé", compartió Adam Aron, director ejecutivo de AMC.

Según datos liberados por el medio The Hollywood Reporter, ambas producciones generaron ingresos de hasta mil 100 millones de dólares (más de 18 mil millones de pesos).

El directivo también agregó que gracias a los estrenos, antes mencionados, múltiples cantantes se han contactado con la empresa distribuidora para agendar fechas para más lanzamientos similares, por lo que pueden esperarse estrenos de conciertos para este y el próximo año.