Quiere Priscilla Presley ser enterrada junto a Elvis

Archivo / Agencia Reforma / Priscilla Presley está pidiendo que sea enterrada junto a su ex esposo Elvis en Graceland

Ciudad de México.- Después de que se diera a conocer que Priscilla Presley llegó a un acuerdo millonario con su nieta Riley Keough por la herencia que dejó su hija Lisa Marie, documentos obtenidos por TMZ dieron a conocer que la exesposa del 'Rey Del Rock' quiere ser enterrada junto a él cuando muera.

Un allegado cercano a la familia asegura que si Presley acepta el acuerdo con su nieta sobre el fideicomiso, perdería su derecho de ser enterrada junto al intérprete de "Can't Help Falling in Love".

Tras darse a conocer la negociación, una gran cantidad de personas ha comentado en redes sociales que hay algo sospechoso, pues hace unos meses Priscilla Presley fue captada con Michael Lockwood, el padre de las hijas de Lisa Marie, que actualmente está en bancarrota y quiere controlar el fideicomiso de sus hijas después de que le dieran la custodia.

La actitudes de la exesposa de Presley han sido polémicas pues desde la muerte de Lisa Marie se puso en contra de su familia por motivos económicos.