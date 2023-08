Quiere Rodrigo Prieto trabajar con Taylor Swift en un filme

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque el director mexicano Rodrigo Prieto ya ha trabajado con Taylor Swift, al cineasta le gustaría formar parte de la próxima película que dirigirá la intérprete de "I Knew You Were Trouble".

"La admiro mucho. Si pudiera trabajar con ella, estaría encantado", dijo.

En una entrevista con The Wrap, el director de fotografía de Barbie elogió a Swift y aseguró que la cantante será una directora extraordinaria, pues será su debut cinematográfico.

"Conozco este proyecto. No sé cuál es el estado en este momento porque he estado trabajando en mi película, pero hemos hablado de eso y no sé si terminaré haciéndolo yo o alguien más lo hará, pero yo creo que lo hará genial" dijo.

Rodrigo Prieto hizo mancuerna con Taylor Swift en los videos de las canciones "Cardigan" , "Willow" y "The Man", que han recibido reconocimientos por los expertos.

"Obviamente es toda una artista, pero también es una excelente directora. Debo decir que las cosas que he hecho con ella, los videos musicales, ha sido extraordinaria. Alguien que no creció como directora entiende el cine y entiende la narración, entiende cómo contar la historia con una cámara y es excelente con los aspectos técnicos", agregó.

A finales de agosto Taylor Swift llegará a la Ciudad de México como parte de su gira The Eras Tour.