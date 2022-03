Quiere Soda Stereo contar su historia

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Considerada la mejor banda de rock en español para muchos, por el legado musical que aportaron juntos Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, de Soda Stereo se ha escrito mucho, hay libros y documentales, pero sólo quienes conocen su verdadera historia pueden contarla.

Y en ese cantar están ahora Zeta y Charly, conscientes del momento que se vive en la industria, que si no eres tú quien lo dice otras voces lo relatarán por ti esté o no apegado a la realidad.

"Mira, habrá que hacerlo (una serie) porque si no lo contamos nosotros lo va a contar otro, y lo va a contar mal como tantas de las cosas que han hecho y que no me parece", asegura Charly.

Con los sentimientos a flor de piel por el recorrido que hacen con Gracias Totales Tour, el cual llegará al Palacio de los Deportes en Ciudad de México el 9 de marzo y a la Arena Monterrey el 11, los músicos señalaron que a ellos los unen capítulos de amistad, esfuerzo, realización, gozo, pero también situaciones difíciles.

"Hay propuestas, hay ideas, hoy no tenemos nada decidido, lo que sí sabemos Zeta y yo es que, con lo referente a Soda Stereo, nosotros somos los guardianes de nuestra historia", asegura el baterista y aclara que a ellos no les compete hablar sobre lo que Cerati- fallecido en 2014- hizo como solista.

"Creemos que sí tenemos que ser nosotros los que contemos nuestra historia de alguna forma. Si va a suceder ahora o más adelante o no va a suceder, hoy no te lo podemos decir", agrega.

Su amigo de batallas a quien Charly le dice "Zetita", también presente en la entrevista virtual, agrega que habría que revelar la historia como realmente pasó.

"No me gustaría ver una cosa que no tiene nada que ver con la realidad como ha sucedido con los libros y otras cosas".

Consideran que la suya es una historia linda de tres personas que se encontraron, se hicieron fuertes juntos y crecieron como "un elemento raro" dentro de la música.

"Nosotros fuimos como un cambio generacional, una especie de cosa que venía sin una brújula; hay una cosa de amistad, de aventura, de sueños que se pueden contar.

"Desde este lado, de adentro, hay muchas historias lindas que la gente no conoce, porque nos conocen por las entrevistas o por los momentos en el show o por lo que se escribía, pero nosotros a veces viajábamos ocho horas juntos y vivíamos un montón de aventuras e historias como cualquiera", sostiene Zeta.

También habría que contar las batallas que enfrentaron para abrirse camino, añade su compañero, y que al haber crecido juntos hay un montón de situaciones que no fueron para nada agradables.

¿Cómo cuáles situaciones Charly?, se le cuestiona al argentino.

"No, si te las cuento, te digo todo. Así que vas a tener que comprar el libro o ver la serie", sonríe el músico. Y Zeta también con él.