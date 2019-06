Quieren a Robert Pattinson para ser el nuevo James Bond

Ciudad de México.- Han pasado varios meses desde que Danny Boyle abandonó la dirección de Bond 25 y aunque el realizador ya no forma parte del proyecto sí ha dado un consejo para elegir al próximo Agente 007.

"Deberían elegir a Robert Pattinson para el papel", aseguró en una entrevista para The Guardian el director de Trainspotting, quien negó rotundamente cuando le preguntaron si el ahora Batman era demasiado mayor para el rol. "Tendrá unos 30. ¿Cuántos años tenía Connery? Él está preparado", apuntó.

Boyle recientemente reveló el motivo por el que abandonó Bond 25.

"Aprendí mi lección de que no estoy hecho para esto. Es mejor que no me involucre en franquicias, es la respuesta honesta", dijo en una entrevista a Metro.co.uk.

Boyle comenzó a desarrollar el proyecto junto a su co-guionista habitual, John Hodges.

"Aprendí mucho sobre mí mismo con Bond, trabajo en asociación con guionistas y no estoy preparado para no hacerlo. Estábamos trabajando muy, muy bien, pero no tomaron el camino con nosotros, así que decidimos separarnos y sería injusto decir qué ocurrió porque no sé qué va a hacer Cary Fukunaga".

Fukunaga ha sido elegido como director para reemplazar a Boyle y la producción está actualmente en curso. Sin embargo, aunque el director dijo que se aseguró de mandarle a Fukunaga sus "mejores deseos", piensa que es una "pena" que su guion original para Bond 25 ya no se use.

"Lo que John y yo estábamos haciendo, creo, era realmente bueno. No se terminó, pero podría haber sido realmente bueno. Tienes que creer en tu proceso y parte de eso es la asociación que tengo con un guionista. Es como si alguien viniera y dijera: 'Oye, te vamos a dar un montador diferente'. Esas sociedades son vitales", dijo en otra entrevista concedida a Empire.

Por su parte, Pattinson vive un momento de lo más dulce, tras triunfar en Cannes con The Lighthouse y haber sido elegido como uno de los protagonistas en lo nuevo de Christopher Nolan, Tenet, y como el nuevo Batman en la próxima película de Matt Reeves, que llegará a los cines el próximo 25 de junio de 2021.