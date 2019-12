"Quiero tener nietos guapos, cuida mucho tu raza, no te mezcles"

No es broma, Roberto Palazuelos, el llamado Diamante Negro tiene un reallity y ahí ha dejado ver su parte cómica, su parte seria, como exitosos empresario, pero ahora en una entrevista con la revista TVNotas y también en los capítulos de su programa, ha dejado ver su parte clasista y machista.

Primero comentó que cuando las mujeres se niegan a ser madres, sólo sirven para tener sexo, para nada más. Además en su reallity le aconseja a su hijo que si se casa lo haga por bienes mancomunados, porque las mujeres terminan quitándote todo.

El abogado sigue con la polémica pues en el noveno capítulo de "Palazuelos, mi Rey", comentó que su único hijo Roberto Jr. debe casarse con alguien que "sea de su raza".

"Yo quiero tener nietos guapos, no quiero que Robertito vaya a desvariar (...) Cuida mucho tu raza, no te mezcles", le comentó Roberto Palazuelos a su hijo.

Además, el originario de Acapulco comentó que el día que su hijo "llegue con una novia bonita" le comprará un carro. "El día que me llegues con una novia así, hasta carro te compro", comentó.

Roberto Palazuelos está orgulloso de su pequeño y así lo hace sentir cuando habla de él. Y aseguró que es la razón por la que no se siente solo, pues es su mayor orgullo. “Mi mayor orgullo es mi hijo. Es un super deportista y compartimos muchas cosas juntos (…) Robertito es mi máxima bendición”, dijo Palazuelos. En el capítulo del reality, el hijo de Palazuelos también habló sobre la relación que tiene con su padre y aseguró que le gusta estar con él, pues "siempre está de buen humor".

"Disfruto mucho viajar con él (con Roberto Palazuelos) y estar con él porque siempre está de buenas y es muy chistoso", dijo Roberto Jr.

Además, el Diamante Negro le regaló una cadena a su hijo de la Santísima Trinidad y Roberto Palazuelos Jr. aseguró que su padre casi nunca le da ese tipo de regalos. "Casi nunca me da regalos bonitos y así de caros. Gracias por el regalo pa’; yo quiero seguir tu legado", comentó. Sin embargo, el actor dio polémicos consejos a su hijo, pues aseguró que, cuando se case, debe hacerlo por bienes mancomunados para que "la mujer no le quite todo".