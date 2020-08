Radcliffe: con las manos en las armas

Reforma

Toronto, Canadá.- Al meterse en un chat al que no estaba invitado en una red peligrosa llamada Skizm, Miles Lee Harris (Daniel Radcliffe) firma su sentencia de muerte.

En Manos a las Armas (Guns Akimbo), que se estrena el jueves en los cines de México, el protagonista de la saga de Harry Potter y el director y autor del filme, Jason Lei Howden, ofrecen una aventura de acción frenética con acabado visual de videojuego.

"Vivimos una época donde todo es polarización, peleas, odios. No es muy alejada de la realidad y en este juego macabro, siniestro y muy bien contado, hay un propósito: acabar con el que más sabe.

"Skizm creo que es muy significativo hoy en día: es una red que se maneja en los bajos mundos y en estas peleas, entre criminales y sicóticos que luchan a muerte, hay mucho simbolismo, especialmente en la era digital", señala Radcliffe en exclusiva.

Y en el caso de su personaje, un ordinario programador de computadoras, vivirá el peor día de su vida al descubrir a una malévola comunidad.

Riktor (Ned Dennehy), el cerebro de la mafia digital que gobierna Skizm, ubica a Miles y junto con sus secuaces, Dane (Mark Rowley), Effie (Rachael Ofori) y Fuckface (Set Sjöstrand), le propinan un golpiza que deja al protagonista, cuando recobra el sentido, con la duda de si vive su realidad o está en una realidad alterna.

"Es un hecho que la influencia en la estética, la presentación, el ritmo, viene de los videojuegos: los colores brillantes y la violencia acelerada. Lo interesante es ver cómo cada persona descubrirá su propio encuentro personal con algún personaje del filme o de alguna situación", plantea Lei Howden.

Miles será obligado a participar en un duelo a muerte en la comunidad digital, en el que Nix (Samara Weaving) debe exterminarlo. Lo realmente desconcertante para el protagonista es que, por una razón que no comprende, cuando recobró el sentido tenía pistolas en ambas manos y no se puede deshacer de ellas.

"¡Menuda locura! ¿No? Fue algo muy interesante cuando hicimos los ensayos, ver a Daniel con las armas en las manos y sin saber cómo podía desenvolverse. En el rodaje fue igual de gracioso y desesperante", comenta Weaving.

Producida por estudios independientes y rodada en Nueva Zelanda y Alemania, la cinta ha recibido destacados comentarios de especialistas en escenas de acción con efectos visuales, campo en el que el realizador se ha brillado como experto en la trilogía El Hobbit, Los Vengadores y Prometeo.

Para Radcliffe, esta cinta fue una oportunidad de probarse en otro registro actoral.

"Siempre he querido hacer personajes diametralmente opuestos a los de un mago. En el caso de este filme, me acerqué por el tratamiento, la propuesta visual y la narrativa que me hizo Jason", puntualiza el astro de 31 años.