Ramarmuri tik toker; muestra su cultura al mundo

Con 15 mil seguidores en la red social de Tik Tok, la joven raramuri Anaí Zúñiga Pérez, de 20 años, es influencer y mediante esa aplicación muestra su cultura al mundo.

Desde pequeña le llamó la atención el modelaje, aunque en un principio dudo por sus inseguridades hizo a un lado todo y continuó para hacer realidad su sueño.

Actualmente muestra su día a día, desde su comunidad y está generando consciencia, al mostrar su forma de vida, lo que sus padres siempre le han inculcado respecto a su cultura indígena; su mamá es oriunda de Norogachi y su papá de Guadalupe y Calvo.

Zúñiga ya ha vivido la experiencia de las pasarelas y es algo que dice, le gusta mucho y en lo que desea continuar.Cuenta con 15 mil seguidores, sin contabilizar los miles que acumula en otras redes.

“A mi mamá, la trajeron desde pequeña aquí a la ciudad, aquí conoció a mi papá y ella comenzó a trabajar y decidió quedarse para darnos mejor vida y educación; mis papás me han inculcado mis raíces y porto orgullosamente la vestimenta a pesar de que nací en la ciudad, así voy dando a conocer mi cultura”, dijo Anaí Zúñiga en entrevista para El Diario

Actualmente estudia Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Bilingüe, también cursa la Licenciatura en Derecho.

Siempre le ha gustado estar actualizada, en tendencia y fue así como descargó la aplicación de Tik Tok.

“A partir de que grabé el primer video no he parado y mi abuelita siempre ha estado conmigo e inclusive sale en mis videos; somos muy alegres y eso tratamos de transmitir a la gente”, comentó.

El mensaje que quiere dar a través del contenido que sube en las redes sociales es el orgullo que siente por la riqueza de su cultura.

“Comencé en Tik Tok para divertirme, pero conforme veía la cantidad de seguidores que día a día se sumaban a mi pagina, pensé en dar a conocer cosas más importantes y decidí utilizar esta red social para un bien, entonces he subido videos hablando de la discriminación por ejemplo y de ahí comencé a pedirle a la gente que no regatearan a los artesanos o también que nos llamen por nuestro nombre; para mi es muy importante que la gente se informe y si mis videos sirven como impulso para seguir informándose pues eso continuare haciendo”.

Refirió que su mamá la apoya en todo lo que hace y ahora el ver que se ha vuelto viral en las redes sociales le expreso estar orgullosa de que dé a conocer su cultura indígena.

“Mi mamá trabaja en la Comisión Estatal de para Pueblos Indígenas y eso me ha ayudado a estar cerca de la comunidad, siempre le he ayudado como voluntaria, eso me nace y me gusta conocer mucha gente, entonces estando cerca de las comunidades yo sé cuáles son sus necesidades generales de la comunidad y como indígenas, es algo que me ha ayudado para crecer como persona”.

Por ahora está impulsando un proyecto en la sierra para ayudar a la comunidad porque con lo de la sequia del año pasado no tuvieron cosecha ni reservasy hay crisis alimentaria.

“Estoy tratando de ayudarles, hago mucho voluntariado con COEPI y con muchas asociaciones para ayudar”, expuso.

“Espero que sigamos progresamos, que ya no haya discriminación hacia nosotros los indígenas, todos somos iguales, les pido que no regateen a los artesanos ya que muchos de ellos viven de la artesanía que hacen”, concluyó.

DE CERCA

Nombre: Anaí Zúñiga Pérez

Nació en: Chihuahua

Edad: 20 años

Ocupación: estudiante e influencer