Rapera española critica feminicidios en México en una viral batalla musical

La rapera española Sara Socas ha ganado popularidad en las últimas horas tras participar el pasado fin de semana en una batalla musical en la Ciudad de México y denunciar la violencia que las mujeres padecen en el país.

"No me hagas reír, las mujeres más hermosas son de donde yo nací, de Guadalajara (Jalisco), y a mucha honra tú no la paras. Agradezco al que está arriba, camarada, otro día sin poder cogerme (follarme) a Sara", cantó su contrincante, el rapero mexicano Rapder, en el escenario.

"Que las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir? ¿Por qué solo las valoráis por la belleza? No os fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. No os fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. Y las tratáis como si fueran la milanesa", respondió Socas, originaria de Canarias.

Tras su mensaje, la artista española recibió críticas y muestras de apoyo en redes sociales, a lo que ella ha respondido con argumentos para defender su libertad artística y las críticas contra la tergiversación de las redes sociales.

"Estoy muy agradecida por todo el apoyo, pero creo que se están sacando algunas cosas de quicio", tuiteó este miércoles.

Ante la controversia, por la que Socas pidió perdón por su "actitud", el rapero mexicano respaldó a su colega, aunque mencionó que en las "batallas no existe género" y que, por ende, no importa si su contrincante sea "hombre o mujer", él va a buscar "destrozarlo".

"Quiero recalcar mi apoyo hacia el movimiento feminista, yo también soy hermano, hijo, novio y tío de mujeres muy valiosas en mi vida y también acabaría con el mundo si me faltara alguna", escribió Rapder en su cuenta de Facebook.

Más allá de la controversia musical, las usuarias de redes sociales aprovecharon la polémica para aplaudir que Socas haya destacado el problema de los feminicidios en México.

Al menos 933 feminicidios -asesinatos a mujeres motivado por razones de género- se han registrado de diciembre de 2018 a octubre de 2019, durante los primeros 11 meses de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, 17 % más que el mismo periodo anterior, según un informe de la organización Causa en Común elaborado con cifras oficiales.

Esto significa que al día hay tres feminicidios en el país, según la agrupación, que advierte que esta estadística no considera la cifra negra de delitos no denunciados, ni los asesinatos de mujeres que las autoridades no tipifican como feminicidio por defectos del proceso de investigación.

"Se quejan de mí porque en las batallas estoy hablando de temas sociales. Hablo de lo que yo he vivido, de lo que mis amigas han vivido y lo que he visto por las calles. Y lo siento si lo describo con sumo detalle, pero es que estoy harta de por la noche no poder ni caminar tranquila por mi propio valle", dijo Socas en la batalla.





